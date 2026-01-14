W skrócie Nocny atak dronów na Rostów nad Donem zakończył się śmiercią jednej osoby. Są ranni, w tym dziecko.

Zniszczenia budynków mieszkalnych według ukraińskich mediów miały być spowodowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

W trakcie nalotu ukraińskie drony uszkodziły zakłady produkcyjne i wywołały pożary w dzielnicy przemysłowej.

"Atak drona spowodował w nocy pożary w budynkach przemysłowych i magazynowych w zachodniej strefie przemysłowej Rostowa" - przekazał gubernator obwodu Jurij Slusar.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych dowodzą, że ucierpiały także osiedla zamieszkanie przez cywilów. "W wyniku nalotu rannych zostało czterech mieszkańców Rostowa i rejonu miasnikowskiego, w tym czteroletnie dziecko." - przekazał Slusar.

"Podczas usuwania gruzów w jednym z mieszkań w wieżowcu, który zapalił się po ataku drona ratownicy znaleźli zwłoki mężczyzny. Trwa ustalanie jego tożsamości" - poinformował gubernator.

Według ukraińskich mediów drony atakowały wyłącznie cele przemysłowe w zachodniej części miasta. Zniszczenia budynków mieszkalnych miały zaś zostać spowodowane przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej.

"Według relacji naocznych świadków i nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych, w budynek mieszkalny uderzył rosyjski pocisk przeciwlotniczy. (...) Mieszkańcy zgłaszali eksplozje w mieście w nocy i publikowali filmy pokazujące obronę przeciwlotniczą w akcji nad Rostowem" - podał "The Kyiv Indepedent".

Informacje o tym, czy atak na osiedle był efektem błędu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, nie zostały potwierdzone. Serwis zwraca jednak uwagę, że Rosjanie w przeszłości wielokrotnie próbowali maskować swoje błędy i ataki na własnych obywateli i infrastrukturę, obwiniając o to Ukrainę.

"Już wcześniej siły rosyjskie przypadkowo atakowały cele na własnym terytorium, próbując odeprzeć ukraińskie ataki powietrzne" - podał serwis.

