Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Fatalna pomyłka Rosjan. "Pocisk" trafił budynek mieszkalny

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Jedna osoba zginęła, a cztery inne zostały ranne w nocnym ataku dronów na Rostów nad Donem. Według "The Kyiv Indepedent" zniszczenia budynków mieszkalnych i ofiary w cywilach zostały spowodowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Wśród rannych jest czteroletnie dziecko.

Płonące mieszkanie na jednym z wyższych pięter wysokiego bloku mieszkalnego w nocy, z okien wydobywa się ogień i gęsty dym. Na dole widoczne oświetlone miasto oraz zaparkowane samochody, budynki otoczone są śniegiem.
Ataki na rosyjski Rostów nad Donem. Rosyjska obrona przeciwlotnicza miała trafić w budynki mieszkalneExilenova+materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Nocny atak dronów na Rostów nad Donem zakończył się śmiercią jednej osoby. Są ranni, w tym dziecko.
  • Zniszczenia budynków mieszkalnych według ukraińskich mediów miały być spowodowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.
  • W trakcie nalotu ukraińskie drony uszkodziły zakłady produkcyjne i wywołały pożary w dzielnicy przemysłowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Atak drona spowodował w nocy pożary w budynkach przemysłowych i magazynowych w zachodniej strefie przemysłowej Rostowa" - przekazał gubernator obwodu Jurij Slusar.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych dowodzą, że ucierpiały także osiedla zamieszkanie przez cywilów. "W wyniku nalotu rannych zostało czterech mieszkańców Rostowa i rejonu miasnikowskiego, w tym czteroletnie dziecko." - przekazał Slusar.

"Podczas usuwania gruzów w jednym z mieszkań w wieżowcu, który zapalił się po ataku drona ratownicy znaleźli zwłoki mężczyzny. Trwa ustalanie jego tożsamości" - poinformował gubernator.

Ofiara i ranni w ataku na Rostów n. Donem. Media: To rosyjska obrona przeciwlotnicza

Według ukraińskich mediów drony atakowały wyłącznie cele przemysłowe w zachodniej części miasta. Zniszczenia budynków mieszkalnych miały zaś zostać spowodowane przez rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej.

"Według relacji naocznych świadków i nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych, w budynek mieszkalny uderzył rosyjski pocisk przeciwlotniczy. (...) Mieszkańcy zgłaszali eksplozje w mieście w nocy i publikowali filmy pokazujące obronę przeciwlotniczą w akcji nad Rostowem" - podał "The Kyiv Indepedent".

Zobacz również:

Seria rosyjskich ataków na Ukrainę. Zdjęcie ilustracyjne z 13 stycznia, obwód charkowski
Wojna w Ukrainie

Nocna wymiana ciosów między Ukrainą a Rosją. "To będzie trudne"

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Informacje o tym, czy atak na osiedle był efektem błędu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, nie zostały potwierdzone. Serwis zwraca jednak uwagę, że Rosjanie w przeszłości wielokrotnie próbowali maskować swoje błędy i ataki na własnych obywateli i infrastrukturę, obwiniając o to Ukrainę.

    "Już wcześniej siły rosyjskie przypadkowo atakowały cele na własnym terytorium, próbując odeprzeć ukraińskie ataki powietrzne" - podał serwis.

    Źródło: "The Kyiv Indepedent", "Ukrainska Prawda"

    Zobacz również:

    Julia Tymoszenko podejrzana o działania korupcyjne w Radzie Najwyższej
    Świat

    Kolejne podejrzenie korupcji w Ukrainie. Służby przeszukały biuro Julii Tymoszenko

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Marznący deszcz - jak groźna może być ta sytuacja?Polsat News

    Najnowsze