W skrócie Rosjanie uszkodzili Most Południowy w Kijowie. Ruch w tym miejscu został wstrzymany, a eksperci oceniają skalę zniszczeń.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja wystrzeliła łącznie 16 pocisków balistycznych oraz wykorzystała 280 dronów podczas nocnych ataków.

Ataki dotknęły także kampus uniwersytecki w Kijowie, gdzie wskutek rosyjskich uderzeń rannych zostało 12 osób.

Prezydent Ukrainy wskazał na opóźnienia w dostawach systemów obrony powietrznej, podkreślając konieczność zwiększenia presji na Rosję.

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"Odnotowano ofiary, a ataki dotknęły Kijów, w tym Most Południowy. Mamy do czynienia z poważną eskalacją rosyjskich działań przeciwko naszej logistyce" - napisał Wołodymyr Zełenski w reakcji na nocne uderzenia Rosjan.

Kijów. Rosja uderzyła w Most Południowy

Rosyjskie naloty w ciągu ostatniej doby objęły nie tylko Kijów. Prezydent Ukrainy przekazał, że ataki przeprowadzono także w obwodzie winnickim, zaporoskim, dnieprowskim, charkowskim, odeskim, czernihowskim, sumskim, donieckim, chersońskim i czerniowieckim.

"Niemal wszędzie celem Rosji były sektor energetyczny, infrastruktura logistyczna oraz zwykła infrastruktura miejska" - poinformował Zełenski za pośrednictwem platformy X.

Wśród uszkodzonych obiektów znalazł się między innymi kampus uniwersytecki w Kijowie oraz jego okolice, gdzie wskutek ataku 12 osób zostało rannych. "Podczas gdy służby ratownicze udzielały pomocy poszkodowanym i likwidowały skutki pierwszego ataku, Rosjanie ponownie użyli pocisków balistycznych" - czytamy we wpisie prezydenta.

Jak przekazał, w czasie nocnych uderzeń wystrzelono łącznie 16 pocisków balistycznych. Wykorzystano również 280 dronów.

Wołodymyr Zełenski: Rosja eskaluje, potrzebna jest presja

We wpisie Zełenski nawiązał też do niedoborów w zakresie obrony powietrznej, wskazując na "sztuczne i przedłużające się opóźnienia w dostawach zestawów przechwytujących do systemów Patriot i NASAMS, które niestety miały miejsce w ostatnim czasie".

Jak podkreślił, "każde takie opóźnienie oznacza kolejny rosyjski atak na ten czy inny obiekt". Zełenski zaznaczył, że do uderzeń dochodzi codziennie, a Rosjanie wciąż podejmują nowe działania zmierzające ku eskalacji.

"Aby zmienić tę sytuację, potrzebna jest presja na Rosję oraz realne wsparcie dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy szczerze wspierają nasze wysiłki na rzecz ochrony życia i rozumieją, jak ważne jest terminowe dostarczanie pakietów pomocowych" - zaakcentował Zełenski.



