W skrócie "NYT": Rosja przedstawiła w Abu Zabi dokument z żądaniami, które w dużej mierze pokrywają się z ultimatum wystosowanym przed inwazją na Ukrainę.

Z doniesień wynika, że Kreml domaga się wycofania wojsk i baz NATO do granic z 1997 r. oraz wstrzymania ekspansji sojuszu.

Politolog Arkady Moshes ocenił, że żądania Rosji są elementem gry na czas i należy je ignorować.

Były doradca Joe Bidena, Michael Carpenter, zarzucił wysłannikom Donalda Trumpa kierowanie się pobudkami finansowymi przy negocjacjach z Rosją.

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Podczas negocjacji w Abu Zabi Rosja przedstawiła żądania podobne do postulatów ze swojego ultimatum przed agresją na Ukrainę - podał w piątek "New York Times". Chodzi m.in. o wycofanie wojsk NATO ze wschodniej flanki sojuszu.

Co więcej, zdaniem Kremla dla osiągnięcia pokoju konieczne jest - jak doniósł niemiecki "Bild" - aby z NATO wycofała się Finlandia.

Co zawarto w rosyjskim "non-paper"? Putin wciąż bez woli do ustępstw

W piątkowym "New York Times" czytamy o przedstawionym przez Rosjan dokumencie, tak zwanym "non-paper". To pismo nieopatrzone tytułem ani podpisem, którego celem jest nieoficjalne przedstawienie poglądów jednej ze stron rozmów.

Jak podaje dziennik, autentyczność dokumentu potwierdziła jedna z osób zaznajomiona z przebiegiem negocjacji. Zdaniem "NYT" przedstawiona notatka pokazuje, że po ponad 20 miesiącach działań dyplomatycznych ze strony administracji Donalda Trumpa, Władimir Putin praktycznie nie odstąpił od realizacji swoich głównych celów.

W omawianym piśmie Kreml przedstawił swoje żądania powojennej "architektury bezpieczeństwa" w Europie. Wiele z nich pokrywało się z tymi, których Moskwa domagała się przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. Mowa między innymi o wycofaniu wojsk oraz baz NATO do granic sojuszu z 1997 r.

W ramach ustaleń NATO miałoby zaprzestać "dalszej ekspansji i jakiejkolwiek działalności militarnej" w Ukrainie oraz w innych częściach "Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej".

Negocjacje Rosja-Ukraina. "NYT": Putin podwaja swoje żądania

Jak pisze "NYT", dokument pokazuje, że Władimir Putin wręcz podwoił swoje żądania w niektórych kwestiach. W 2021 r. Rosja domagała się od NATO wycofania z porozumień o "dzieleniu się bronią jądrową", które umożliwiały sojusznikom Stanów Zjednoczonych w Europie korzystanie z ochrony amerykańskiej w zakresie arsenału jądrowego.

Teraz jednak, z przedstawionych nieoficjalnie ustaleń wynika, że Rosja chce także, aby Francja i Wielka Brytania wykluczyły możliwość użycia swojej broni jądrowej do ochrony innych krajów europejskich.

Dokument dąży również do ograniczenia pomocy dla Kijowa. Rosjanie żądają zakończenia "dostaw jakiegokolwiek rodzaju zachodniego uzbrojenia, sprzętu wojskowego i produktów na Ukrainę".

Moskwa miałaby zatwierdzić przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej tylko pod warunkiem rezygnacji z uczestnictwa we wspólnej polityce obronnej UE.

W rozmowie z "NYT" przedstawiciele Kremla stwierdzili, że dokument stanowi punkt wyjścia w negocjacjach, a Putin może zgodzić się na ustępstwa. Moskwa miała jednak argumentować w Abu Zabi, że układ, w którym Europa była podzielona na odrębne strefy wpływów USA oraz ZSRR, był stabilniejszy i bezpieczniejszy.

Media: Rosja chce wyjścia Finlandii z NATO. "Należy zignorować, jak najszybciej"

W reakcji na rzekome żądanie Moskwy wyjścia Finlandii z NATO komentarz w tej sprawie pojawił się również w fińskiej prasie.

Dziennik "Ilta-Sanomat" napisał w sobotnim wydaniu, że za warunkami Moskwy, które miały zostać przedstawione podczas trójstronnych rozmów, stoi praktykowana od lat przez Kreml tzw. koncepcja "sterowania odruchowego".

- Górnolotne oświadczenia Rosji o nowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa lub kwestionowanie członkostwa Finlandii w NATO są tego przykładem jako gra na czas lub odwrócenie uwagi - wskazał politolog w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (UPI) Arkady Moshes.

Wyjaśnił, że wspomniana koncepcja zakłada wpływ na ruchy przeciwnika poprzez kształtowanie obrazu sytuacji, aby samodzielnie podjął decyzję korzystną dla strony oddziałującej.

Zdaniem Moshesa "żądania Rosji należy zignorować, najlepiej jak najszybciej". - Reakcją powinno być zaprzestanie dyskusji na ten temat. Finlandia jest częścią NATO i pozostanie częścią NATO - mówi Moshes.

Były doradca Bidena o udziela Witkoffa i Kushnera: Na negocjacje patrzą "przez pryzmat dolarów"

Głos w sprawie doniesień o przebiegu rozmów pokojowych zabrał również Michael Carpenter, niegdysiejszy doradca byłego prezydenta USA Joe Bidena.

- Steve Witkoff i Jared Kushner popełnili ogromny błąd, przychylając się do rosyjskiego stanowiska, że USA wraz z europejskimi partnerami powinny rozważyć zbudowanie na nowo europejskiej architektury bezpieczeństwa. To było całkowicie niepotrzebne ustępstwo - powiedział w rozmowie z PAP.

Jego zdaniem Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem kierują pobudki finansowe.

- Kiedy Rosjanie zaczynają mówić o przebudowie architektury bezpieczeństwa w Europie, tak jak robili to pod koniec 2021 i na początku 2022 r., oznacza to, że sami nie mają zamiaru iść na żadne ustępstwa, a jedynie chcą sprawdzić, co uda im się uzyskać od Zachodu - wskazał.

Jak ocenił, w Abu Zabi strona rosyjska nie zgodziła się na nic poza wymianą jeńców, co świadczy o tym, że Moskwa tylko umocniła swoje stanowisko i maksymalistyczne żądania.

Carpenter powiedział, że choć działania Witkoffa i Kushnera mogą wydawać się naiwne, to nie naiwność stoi za ich działaniami. Jego zdaniem wysłannicy Trumpa chcą zresetować relacje USA z Rosją, bo widzą w tym okazję do zrobienia interesu, przy czym ich interesy nie pokrywają się z interesami Ukrainy.

- Nie mam wątpliwości, że (wysłannik Władimira Putina) Kiriłł Dmitrijew i inni Rosjanie obiecali im ogromne biznesowe okazje - zapewnił Carpenter, dodając, że Kushner i Witkoff "patrzą na to przez pryzmat dolarów i tego, jak mogą się wzbogacić, jeśli dojdzie do złagodzenia sankcji".



