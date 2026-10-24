W skrócie Władze okupowanego Krymu zgłosiły ograniczenia w dostawach prądu oraz wody po sobotnim ataku dronów sił ukraińskich.

Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony w nocy zestrzelono łącznie 616 ukraińskich dronów w ponad 20 regionach kraju.

Ukraińskie uderzenia trafiły również w obiekty przemysłowe, w tym rafinerię w Omsku oraz kombinat petrochemiczny w Togliatti.

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Sobotni atak dronowy sił ukraińskich spowodował - jak donoszą rosyjskie władze - przerwy w dostawie prądu i wody na okupowanym Krymie. Gubernator Siergiej Aksjonow przekazał w mediach społecznościowych, że w wyniku incydentu "wprowadzono ograniczenia w dostawach energii elektrycznej i wody".

Aksjonow nie przekazał jednak, ilu mieszkańców Krymu mierzy się ze skutkami ataku.

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O przerwach w dostawach prądu na Krymie jeszcze nad ranem informowały ukraińskie media. Ciemność zapanowała chociażby w: Sewastopolu, Symferopolu, Jałcie i Wielkiej Jałcie, Krasnoperekopsku, Krasnogwardiejsku, Teodozji, Dżankoju, Ałuszcie, Eupatorii czy Armiańsku.

Ukraińcy zaatakowali nie tylko Półwysep Krymski, ale i regiony kontrolowane przez Rosję we wschodniej i południowej Ukrainie. Uderzenia dotknęły części obwodów zaporoskiego, donieckiego, ługańskiego i chersońskiego.

Agencja Unian, powołując się na rosyjskie władze okupacyjne, przekazała, że zaatakowano także Kraj Krasnodarski i Rostów nad Donem. Rozbrzmiały tam alarmy, a mieszkańcy słyszeli eksplozje.

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O uderzeniach donosił także gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko. Jak przekazał, celem ataków stała się strefa przemysłowa. Nie podał jednak, czy ktokolwiek ucierpiał bądź został ranny. W Omsku znajduje się rafineria zarządzana przez Gazprom Neft.

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Przypomnijmy, że w wyniku ataku ukraińskich dronów w ogniu znalazł się także kombinat petrochemiczny w Togliatti w obwodzie samarskim, nad Wołgą, położony w europejskiej części Rosji.

Zakłady te produkują kauczuk syntetyczny, surowce chemiczne oraz dodatki do benzyny. Obiekt stanął w ogniu, a w sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać kłęby czarnego, gęstego dymu, unoszące się nad kombinatem.

Agencja AFP, powołując się na dane przekazane przez Ministerstwo Obrony Rosji poinformowała, że w nocy zestrzelono w sumie 616 dronów w ponad 20 regionach kraju.

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Źródła: Reuters, AFP, Unian, Interia



