Fala ataków w całej Rosji, trafiony port nad Bałtykiem. Odgłosy eksplozji
Seria ataków w Rosji. Rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim, w europejskiej części Rosji, stanęła w płomieniach po ataku Ukrainy. Eksplozje słychać było także na okupowanym przez Rosjan Krymie, gdzie ukraińskie drony uderzyły w Nowofedoriwce i Sewastopolu. Pożar po ataku wybuchł także w rejonie Bałtyku w porcie w Wysocku.
W skrócie
- Rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim stanęła w płomieniach po ataku Ukrainy, a mieszkańcy słyszeli co najmniej osiem eksplozji.
- Ukraińskie drony zaatakowały również przedsiębiorstwo przemysłowe w Tichoriecku, wywołując pożar gaszony przez 224 strażaków i 56 pojazdów.
- Eksplozje odnotowano na okupowanym Krymie, gdzie celem ataków były zbiornik paliwa w magazynie ropy w Sewastopolu i okolice lotnisk wojskowych w Nowofiedoriwce.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według informacji przytaczanych przez ukraińskie media do ataku na rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku doszło w sobotę, około godz. 4.30 polskiego czasu. Okoliczni mieszkańcy relacjonują, że słychać było co najmniej osiem eksplozji.
W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiają się liczne zdjęcia i filmy pokazujące zaatakowany obiekt. Widać na nich kłęby czarnego dymu unoszące się nad miastem, a także ogień.
Wojna w Ukrainie. Drony uderzyły w rosyjskie cele
Strona rosyjska na razie nie potwierdziła informacji o ataku, nie ma także doniesień o ofiarach. Rafineria w Nowokujbyszewsku należy do Rosnieftu. To jeden z kluczowych obiektów tego typu w regionie Wołgi, o zdolności przerobowej sięgającej 8,8 miliona ton ropy rocznie. Celem ukraińskich uderzeń stała się także inna rafineria - w Syzraniu.
To nie jedyny udany atak sił ukraińskich, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę. Drony Ukrainy zaatakowały także przedsiębiorstwo przemysłowe w Tichoriecku w Kraju Krasnodarskim, wywołując ogromny pożar. W jego gaszeniu udział brało 224 strażaków i 56 specjalistycznych pojazdów.
Doniesienia o udanych uderzeniach płyną także z okupowanego przez Rosję Krymu. Seria eksplozji wstrząsnęła Sewastopolem i pobliską Nowofiedoriwką. Michaił Razwożajew, z nadania Rosjan rządzący pierwszym z miast, potwierdził, że trafiono tam zbiornik paliwa w magazynie ropy naftowej.
W Nowofiedoriwce z kolei słyszano wybuchy dochodzące z obszaru należącego do lokalnych lotnisk wojskowych Kacza i Saki. Szczegóły tych ataków nie są znane.
Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!
Ataki Ukrainy w Rosji. Trafiony port w Wysocku
Rosyjskie władze potwierdziły także uderzenia na port w Wysocku w rejonie Bałtyku, w obwodzie leningradzkim - podała agencja Reutera.
Rosjanie potwierdzają, że w obiekcie wybuchł pożar. Szczegóły czy skala strat nie są na razie znane.
Źródła: The Kyiv Independent, Ukraińska Prawda, UNIAN