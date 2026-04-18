W skrócie Rafineria ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim stanęła w płomieniach po ataku Ukrainy, a mieszkańcy słyszeli co najmniej osiem eksplozji.

Ukraińskie drony zaatakowały również przedsiębiorstwo przemysłowe w Tichoriecku, wywołując pożar gaszony przez 224 strażaków i 56 pojazdów.

Eksplozje odnotowano na okupowanym Krymie, gdzie celem ataków były zbiornik paliwa w magazynie ropy w Sewastopolu i okolice lotnisk wojskowych w Nowofiedoriwce.

Według informacji przytaczanych przez ukraińskie media do ataku na rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku doszło w sobotę, około godz. 4.30 polskiego czasu. Okoliczni mieszkańcy relacjonują, że słychać było co najmniej osiem eksplozji.

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiają się liczne zdjęcia i filmy pokazujące zaatakowany obiekt. Widać na nich kłęby czarnego dymu unoszące się nad miastem, a także ogień.

Wojna w Ukrainie. Drony uderzyły w rosyjskie cele

Strona rosyjska na razie nie potwierdziła informacji o ataku, nie ma także doniesień o ofiarach. Rafineria w Nowokujbyszewsku należy do Rosnieftu. To jeden z kluczowych obiektów tego typu w regionie Wołgi, o zdolności przerobowej sięgającej 8,8 miliona ton ropy rocznie. Celem ukraińskich uderzeń stała się także inna rafineria - w Syzraniu.

To nie jedyny udany atak sił ukraińskich, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę. Drony Ukrainy zaatakowały także przedsiębiorstwo przemysłowe w Tichoriecku w Kraju Krasnodarskim, wywołując ogromny pożar. W jego gaszeniu udział brało 224 strażaków i 56 specjalistycznych pojazdów.

Doniesienia o udanych uderzeniach płyną także z okupowanego przez Rosję Krymu. Seria eksplozji wstrząsnęła Sewastopolem i pobliską Nowofiedoriwką. Michaił Razwożajew, z nadania Rosjan rządzący pierwszym z miast, potwierdził, że trafiono tam zbiornik paliwa w magazynie ropy naftowej.

W Nowofiedoriwce z kolei słyszano wybuchy dochodzące z obszaru należącego do lokalnych lotnisk wojskowych Kacza i Saki. Szczegóły tych ataków nie są znane.

Ataki Ukrainy w Rosji. Trafiony port w Wysocku

Rosyjskie władze potwierdziły także uderzenia na port w Wysocku w rejonie Bałtyku, w obwodzie leningradzkim - podała agencja Reutera.

Rosjanie potwierdzają, że w obiekcie wybuchł pożar. Szczegóły czy skala strat nie są na razie znane.

Źródła: The Kyiv Independent, Ukraińska Prawda, UNIAN

