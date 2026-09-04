W skrócie Rosja rozbudowuje fabrykę dronów w Jełabudze, produkującą bezzałogowce serii Gerań oparte na irańskich Shahedach, a problemem jest niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Do masowej produkcji dronów rekrutowana jest młodzież z lokalnej uczelni oraz nastolatki z okupowanej Ukrainy.

Wokół fabryki powstają umocnienia, jak wieże do rozciągnięcia siatki i stanowiska obrony powietrznej, mające chronić zakład przed ukraińskimi dronami.

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"Władimir Putin rozbudowuje swoją twierdzę dronów" - informuje niemiecki "Bild".

Według ustaleń gazety rozbudowa fabryki, zlokalizowanej w mieście Jełabuga w Tatarstanie, obejmuje ponad tysiąc hektarów. Ze zdjęć satelitarnych, na które powołuje się "Bild", wynika, iż na terenie przedsiębiorstwa powstają nowe zakłady produkcyjne, magazyny i drogi dojazdowe.

W fabryce produkowane są drony z serii Gerań bazujące na bezzałogowcach typu Shahed, opracowanych w Iranie. Rosyjska wersja jest regularnie wykorzystywana do ataków na Ukrainę.

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"Produkcja idzie pełną parą: analiza przeprowadzona w marcu przez amerykański think tank CSIS szacuje, że produkcja w Jełabudze wynosi ponad 5,5 tys. dronów miesięcznie" - informuje "Bild". Z kolei według danych ukraińskiego wywiadu Rosja planowała w sierpniu skonstruować tam nawet 11 tys. dronów szturmowych różnych modeli z serii Gerań.

Jak zauważa niemiecka gazeta, problem polega na tym, że do masowej produkcji Moskwa potrzebuje coraz więcej pracowników. W tym celu za pośrednictwem lokalnej uczelni do pracy na terenie zakładu szkoli się nawet nastolatki.

To niejedyne źródło pozyskiwania nowych pracowników. Od sierpnia fabryka zabiega również o młodzież z terytoriów Ukrainy okupowanych przez Rosję. W tym celu powstał nawet specjalny program "Jełabuga Start", który ma przyciągać młode kobiety z zagranicy pod pretekstem umożliwienia im studiowania w Rosji. W rzeczywistości zostają one zatrudnione jako tania siła robocza.

"Bild" podkreśla, że w związku z tymi działaniami Wielka Brytania już w maju nałożyła sankcje na kilka zaangażowanych w proceder osób i organizacji.

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Jednocześnie Rosja pracuje nad umocnieniami, które mają chronić fabrykę przed ukraińskimi dronami.

Wokół głównych obszarów produkcyjnych powstają dwa pierścienie wież. Z analizy zdjęć satelitarnych, przeprowadzonej przez Institute for Science and International Security (ISIS), wynika, że między tymi konstrukcjami mogłyby zostać rozciągnięte metalowe siatki, mające na celu powstrzymanie nalotu dronów. Wokół Jełabugi wzniesiono również kilka stanowisk obrony powietrznej.

Niemiecka gazeta przypomina, że w minioną środę w biały dzień rosyjskie drony Gerań uderzyły w stolicę Ukrainy, Kijów. Wśród trafionych celów znalazły się uniwersytet, sześciopiętrowy budynek mieszkalny i placówka medyczna. W momencie uderzenia drona w uniwersytet, w schronie znajdowało się około 160 studentów. Jedenaście osób zostało rannych.



