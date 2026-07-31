Fabryka dronów zniszczona? Nowe ustalenia, "atak na Amerykanów"

W skrócie Według "The Guardian", rosyjski atak miał zniszczyć znajdującą się w Kijowie fabrykę dronów należącą do amerykańskiej firmy Terminal Autonomy.

Obiekt był związany z produkcją dronów wykorzystywanych na froncie i odpornych na rosyjskie systemy zagłuszające.

Nie potwierdzono oficjalnie informacji o ataku ani ze strony ukraińskiego ministerstwa obrony, ani ze strony Terminal Autonomy.

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Z ustaleń dziennika "The Guardian" wynika, że fabryka dronów została zniszczona w zeszły piątek podczas ataku na Kijów. Jej właścicielem była firma z Delaware Terminal Autonomy.

Jak przekazał informator, korporacja specjalizuje się w produkcji dronów przeznaczonych do uderzeń daleko za linią frontu. Bezzałogowce mają być też odporne na rosyjskie systemy zagłuszające łączność.

"Określenie 'terminal autonomy' odnosi się do ostatniej fazy ataku drona kamikaze, w której sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad bronią po tym, jak broniące się siły zakłócą fale radiowe lub łączność mobilną" - tłumaczy korespondent brytyjskiego dziennika w Waszyngtonie.

Amerykańska fabryka zniszczona w Kijowie? Ukraina milczy

Firma zarejestrowana w 2023 r. chwali się na swojej stronie, że ich uzbrojenie polegające na AI jest już "aktywnie wykorzystywane przeciwko wrogim zasobom na linii frontu".

Na prośbę "The Guardian" o komentarz i potwierdzenie ataku nie odpowiedziało zarówno ukraińskie ministerstwo obrony, jak i przedstawiciele Terminal Autonomy.

Jako pierwsza o zniszczeniu fabryki informowała rosyjska prokremlowska agencja TASS, jednak nie podała, że zakład był własnością Amerykanów. W depeszy wspomniano, że przy dronach AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet pracowali "specjaliści z ukraińsko-amerykańskiej firmy".

Choć "The Guradian" twierdzi, że był to pierwszy atak na amerykańską firmę, to już w lutym szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha informował, że Rosjanie celowo "atakują amerykańskie przedsiębiorstwa w Ukrainie". Skutki ostrzałów agresora miało odczuć 47 proc. firm z USA w Ukrainie w tym m.in. biuro Boeinga w Kijowie, fabryka Flex w Mukaczewie i Bunge w Dnieprze.

"Moskwa twierdzi, że dąży do relacji ze Stanami Zjednoczonymi, w których "biznes jest na pierwszym miejscu". Jednak ataki na firmy 'partnerskie' trudno uznać za 'partnerstwo'" - podkreślał minister we wpisie w mediach społecznościowych.

Patrioty z Ukrainy? Trump nagle zmienia ton

Cytowany przez brytyjski dziennik były wysoki rangą oficer wywiadu USA Anthony Vinci, twierdzi, że Rosjanom "nie zależy, kto jest właścicielem zakładu produkcyjnego". Gdyby Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie licencji na produkcję rakiet Patriot, to zakład je produkujący niemal na pewno znalazłby się na liście potencjalnych celów.

Pomimo początkowej zgodyDonalda Trumpa na produkcję "patriotów" przez Kijów, prezydent USA zmienił ton w czwartkowym wywiadzie dla "Financial Times". Teraz przywódca twierdzi, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie.

- To naprawdę niezwykła broń i… musimy być odrobinę ostrożni przy udzielaniu licencji - mówił prezydent USA, podkreślając, że "skupia się na zakończeniu wojny".

- Nie szukam rakiet. Szukamy pokoju - dodawał.

W najbliższych dniach do Ukrainy po raz pierwszy udadzą się dwaj wysłannicy Trumpa - Jared Kushner i Steve Witkoff.

Źródło: "The Guardian", "Financial Times"





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