W skrócie Premier Estonii Kristen Michal sprzeciwił się roli Europy, jako mediatora, w negocjacjach pokojowych między Ukrainą a Rosją.

Michal podkreślił, że wspieranie Kijowa oraz wywieranie presji na Moskwę jest obecnie priorytetem, a próba zadowolenia dyktatora byłaby błędem.

Estoński polityk opowiedział się za ograniczeniem wydawania wiz dla Rosjan w związku z nasilającymi się atakami hybrydowymi na terenie Europy.

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- Europa nie powinna zajmować stanowiska mediatora. Nie powinniśmy przyjmować roli, w której staralibyśmy się zadowolić dyktatora - stwierdził premier Estonii Kristen Michal w rozmowie z Politico.

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Polityk odniósł się w ten sposób, do sporu, który podzielił europejskich liderów. Część przywódców obawia się, że Stany Zjednoczone, samodzielnie pośredniczące w rozmowach między Kijowem a Moskwą, doprowadzą do przyjęcia rozwiązania, które będzie niekorzystne dla Europy. Inni z kolei uważają, że rozmowy z Władimirem Putinem są niedopuszczalne.

W tym kontekście głośnym echem odbiła się rozmowa, którą z Władimirem Putinem przeprowadzili prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Inicjatywę zdecydowanie skrytykowała m.in. premier Danii Mette Frederiksen.

- Po raz pierwszy Europa ma plan, który faktycznie się sprawdza - argumentował estoński przywódca, wskazując na europejskie sankcje na Rosję. W jego ocenie przyjęcie roli mediatora równałoby się "obniżeniu standardów".

- Nie można wypełniać jednocześnie dwóch ról. Wspieranie Ukrainy i wywieranie presji na Moskwę to jedna. Podjęcie mediacji to inne zadanie - wskazał.

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Michal odniósł się także do trójstronnych negocjacji, które w przyszłym tygodniu mają odbyć się w Abu Zabi. Jak podkreślił, Europa docenia wysiłki amerykańskiej administracji, ale presja musi być skierowana w stronę Rosji. - Źródło problemu znajduje się na Kremlu. Nigdzie indziej - powiedział.

W tym kontekście polityk został zapytany o wyniki wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Demokraci odnieśli tam zdecydowane zwycięstwo, przejmując kontrolę zarówno nad Izbą Reprezentantów, jak i Senatem.

W jego ocenie rezultat ten może popchnąć Waszyngton "w lepszą stronę, bardziej opartą na wartościach". - A jeżeli Stany Zjednoczone będą w większym stopniu kierować się wartościami, to prawdopodobnie będzie to dobry sygnał dla Ukrainy i Europy - dodał.

Premier Estonii podkreślił także konieczność ograniczenia przyznawania europejskich wiz dla Rosjan. W tym kontekście przywołał ostatnie ataki hybrydowe na terenie kontynentu. - Tacy ludzie nie powinni swobodnie poruszać się po Europie - powiedział.

Źródło: Politico



