Wojna w Ukrainie
Europejski kraj zgłosił wątpliwości ws. Ukrainy. Chodzi o obronę NATO

Patryk Idziak

Jedno zdanie za dużo może zachwiać całym Sojuszem. Finlandia zaapelowała do Stanów Zjednoczonych, by nie nazywały przyszłych zobowiązań bezpieczeństwa wobec Ukrainy gwarancjami "podobnymi do art. 5. NATO" - podało Politico. Z przekazanej depeszy wynika, że rosną obawy o to, iż Sojusz nie byłby w stanie odpowiednio zareagować i straciłby zdolności odstraszania.

Trzy osoby podczas konferencji politycznej, w tle flagi NATO i Ukrainy, dwie z osób stoją przy mównicach z tabliczkami „Kyiv” i datą, na pierwszym planie kobieta w fioletowym stroju z poważnym wyrazem twarzy.
Szefowa MSZ Finlandi Elina Valtonen przestrzega przed używaniem terminu "art. 5. NATO"SALIH OKUROGLU / ANADOLU, PAVLO BAHMUT / NURPHOTOAFP

W skrócie

  • Finlandia zaapelowała do USA, by nie nazywać zobowiązań wobec Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa podobnymi do art. 5. NATO.
  • Szefowa MSZ Finlandii Elina Valtonen wyraziła obawy, że takie porównania mogą wprowadzać w błąd i osłabić odstraszanie sojuszu.
  • Premier Finlandii podkreślił, że Helsinki mogą pomóc Ukrainie, ale nie są gotowe gwarantować jej bezpieczeństwa.
Dziennikarze Politico powołali się na depeszę z 20 stycznia, którą Departament Stanu USA otrzymał od minister spraw zagranicznych Finlandii Eliny Valtonen. Szefowa resortu wyraziła zaniepokojenie niektórymi sformułowaniami, jakich używa się podczas spotkań dyplomatycznych z delegacjami Ukrainy.

Bezpieczeństwo Ukrainy. Finlandia przestrzega przed używaniem etykiet NATO

W dokumencie - przekazanym z ambasady USA w Helsinkach do Waszyngtonu - znalazł się raport ze spotkania fińskiej minister z członkami amerykańskiej Komisji ds. Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów.

Valtonen miała stwierdzić, że Ukrainie składa się zbyt daleko idące obietnice i wprowadza w błąd, porównując oferowaną jej gwarancję bezpieczeństwa do art. 5. NATO.

Szefowa MSZ Finlandii zwracała uwagę, że Rosja to "długoterminowe" zagrożenie. Ostrzegła przed "słabym" porozumieniem pokojowym dla Ukrainy, które utrudniałoby jej obronę w przypadku przyszłej agresji Kremla.

Zdaniem minister powinna istnieć "zapora ogniowa" między NATO a przyszłą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy.

    Edward Wrong, były urzędnik NATO, powiedział Politico, że wspominanie o artykule 5. sugeruje, że Sojusz zaangażowałby się w obronę Ukrainy, "na co w rzeczywistości nie jest gotowy".

    Kreml mógłby chcieć sprawdzić, co faktycznie oznaczają "gwarancje bezpieczeństwa podobne do art. 5.". Rachel Ellehuus, była urzędniczka Departamentu Obrony USA oceniła, że jeśli Rosja zaatakuje, a kraje wspierające Ukrainę będą miały trudności z reakcją, siła Sojuszu zostanie podważona.

    Finlandia gotowa wspierać Ukrainę, ale nie "gwarantować" bezpieczeństwo

    W grudniu ubiegłego roku premier Finlandii Petteri Orpo stwierdził, że jego kraj nie jest gotowy zaoferować Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale Helsinki mogą "pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa". Polityk wskazywał, że różnica między tymi pojęciami jest ogromna.

    - Gwarancje bezpieczeństwa to bardzo poważna sprawa - mówił podczas spotkania z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. Sam szef szwedzkiego rządu dodał, że mówienie o gwarancji "bywa mylące", ponieważ "najważniejszym gwarantem" powinna być ukraińska armia, którą inne kraje mogą przeszkolić i doposażyć.

    Finlandia jest jednym z najmłodszych członków NATO - do Sojuszu przystąpiła w kwietniu 2023 roku. Kraj ten graniczy z Rosją. Z kolei art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego to fundament istnienia Sojuszu. Zakłada, że w przypadku ataku na członka NATO pozostali członkowie muszą zareagować.

    Źródła: Politico, Unian

