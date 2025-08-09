W skrócie Przed planowanym spotkaniem Trumpa i Putina, w Wielkiej Brytanii odbędą się rozmowy między przedstawicielami Ukrainy, Europy i USA.

Celem rozmów ma być ustalenie wspólnego stanowiska sojuszników Ukrainy przed szczytem na Alasce.

Wołodymyr Zełenski sprzeciwia się 'wymianie terytoriów' między Ukrainą a Rosją, podkreślając, że żadna decyzja nie może być podjęta bez zgody Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Postanowienie o zorganizowaniu szczytu w Wielkiej Brytanii zapaść miało podczas jednej z z trzech telekonferencji przedstawicieli Ukrainy, krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, które odbyły się po wizycie amerykańskiego przedstawiciela Steve'a Witkoffa w Moskwie.

Na razie nie wiadomo, kto konkretnie będzie reprezentował poszczególne kraje podczas rozmów. Serwis Axios, powołując się na źródła zaznajomione z planem, podaje, że mowa jednak o wysokich rangą urzędnikach.

Spotkanie Trumpa i Putina. Europejscy przywódcy przygotowują się do ustaleń

Celem spotkania w Wielkiej Brytanii ma być wypracowanie wspólnego stanowiska sojuszników Ukrainy przed szczytem na Alasce z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Axios sugeruje, że przedmiotem ustaleń mogą być kwestie terytorialne. W czasie rozmowy, w której brali udział Zełenski, Trump i europejscy przywódcy, Witkoff miał powiedzieć, że Putin zakończy wojnę, jeśli Ukraina zrzeknie się praw do obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz Krymu.

Uczestnicy dyskusji mieli podobno odnieść wrażenie, że rosyjski przywódca zrezygnował z roszczeń względem obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Witkoff miał jednak uściślić kolejnego dnia, że Putinowi chodzi również o część tych regionów.

Wojna w Ukrainie. Zełenski nie zgadza się na "wymianę terytoriów" zapowiadaną przez Trumpa

W piątek Trump zasugerował, że podczas rozmowy z Putinem poruszona ma zostać kwestia "wymiany terytoriów" pomiędzy Rosją a Ukrainą. - Dokonamy wymiany części terytoriów, aby poprawić sytuację obu stron - zapowiedział.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

W sobotę rano głos w tej sprawie zabrał Wołodymyr Zełenski. Wyraźnie wskazał, że "Ukraińcy nie oddadzą swojej ziemi okupantowi". - Odpowiedź na ukraińską kwestię terytorialną jest już w Konstytucji Ukrainy. Nikt od niej nie odstąpi i nikt nie będzie mógł tego zrobić - zapowiedział przywódca.

- Każda decyzja, która jest wymierzona przeciwko nam, każda decyzja podjęta bez Ukrainy, jest jednocześnie decyzją przeciwko pokojowi. To nieskuteczna decyzja. Jest niewykonalna - podkreślał Zełenski.

Źródło: Axios

"Jedna głowa spadła, pewnie spadnie następna". Minister o KPO Polsat News Polsat News