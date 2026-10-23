W skrócie Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa potwierdził, że istnieje otwarty kanał komunikacji z Rosją w sprawie ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie.

Szef Rady Europejskiej zaznaczył, że obecnie Moskwa nie wykazuje realnej woli do podjęcia poważnych rozmów dyplomatycznych z Europą.

Wśród potencjalnych kandydatów na europejskiego negocjatora w rozmowach z Kremlem wymienia się prezydenta Finlandii Alexandra Stubba oraz premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoera.

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- Kanał jest otwarty i Rosja wie, że jeśli i kiedy naprawdę będzie chciała rozmawiać o tym, jak osiągnąć zawieszenie broni, jak chronić cywilów lub obiekty energetyczne, to będzie mogła się do nas zwrócić - stwierdził Antonio Costa w wywiadzie dla portalu Reporteur.

Szef Rady Europejskiej zaznaczył jednocześnie, że jego zdaniem Moskwa nie jest gotowa na rozmowy z Europą. - Czy zauważył pan jakieś oznaki, że Rosja chce potraktować to poważnie? - zapytał dziennikarza.

Costa został również zapytany o możliwe wyznaczenia przedstawiciela, który prowadziłby rozmowy z Kremlem w imieniu Europy. Według niego format takich rozmów w dużej mierze powinien zależeć od ich charakteru.

- W pewnych rozmowach można by skorzystać ze specjalnego wysłannika. Możemy wykorzystać też kanały dyplomatyczne lub kanały polityczne - stwierdził.

Europa wróci do rozmów z Rosją? Trwają poszukiwania negocjatora

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że Europa rozważa wznowienie rozmów dyplomatycznych z Rosją. Już w czerwcu Antonio Costa miał odbyć dwie rozmowy telefoniczne z wysoko postawionym rosyjskim urzędnikiem. Szef Rady Europejskiej miał zwrócić się do Kremla z prośbą o otwarcie kanału komunikacji.

Jednocześnie Europa nadal nie doszła do porozumienia, kto powinien ją reprezentować w potencjalnych rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie. Jednym z faworytów do zostania europejskim negocjatorem ma być prezydent Finlandii Alexander Stubb, który ma bliskie relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Finlandia ma również bogate doświadczenie w relacjach z Rosją.

Wśród osób rozważanych do reprezentowania Europy mają być też m.in. sam Antonio Costa czy premier Norwegii Jonas Gahr Stoer.



