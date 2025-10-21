W skrócie Europejskie kraje i Ukraina opracowują 12-punktowy plan pokoju, zakładający zawieszenie broni na obecnych liniach frontu i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

Plan przewiduje zwrot deportowanych dzieci, wymianę więźniów i negocjacje w sprawie zarządzania okupowanymi terytoriami.

Wdrażanie ustaleń będzie nadzorowane przez Radę Pokoju pod przewodnictwem Donalda Trumpa, a sankcje wobec Rosji mają być stopniowo znoszone.

Wedle mającego składać się z 12 punktów planu pokojowego, Kijów otrzymałby gwarancje bezpieczeństwa oraz fundusze, które mają pokryć naprawę zniszczeń dokonanych w czasie wojny.

Oprócz tego, jak informuje Bloomberg, Ukraina uzyskałaby gwarancję możliwości sprawnej akcesji do Unii Europejskiej.

Ukraina i kraje europejskie dążą do zawieszenia broni. Trwają prace nad 12-punktowym planem

Plan zakłada zawieszenie broni na obecnych liniach frontu. Jednocześnie podkreśla się w nim, że ani Ukraina, ani państwa europejskie prawnie nie uznają zagarniętych przez Rosję ziem za należące do kraju agresora.

Układ przewiduje także powrót do Ukrainy wszystkich deportowanych dzieci oraz wymianę więźniów. Rozpoczęte mają też zostać negocjacje dotyczące zarządzania okupowanymi terytoriami.

Jeśli Moskwa zdecyduje się zgodzić na propozycję, sankcje wobec Rosji zaczną być stopniowo znoszone. Jednakowoż, 300 mld dolarów zamrożonych rezerw banku centralnego mają zostać zwrócone Rosjanom dopiero wówczas, gdy ci zgodzą się uczestniczyć w powojennej odbudowie Ukrainy.

Rada Pokoju z Donaldem Trumpem na czele ma nadzorować realizację planu

W przypadku, gdyby plan pokojowy został złamany przez Kreml, wszystkie ograniczenia nałożone na Rosję przed rozpoczęciem jego obowiązywania, mają zostać wznowione.

Wdrażanie propozycji Europy i Ukrainy ma być nadzorowane i wdrażane pod okiem Rady Pokoju, na której czele stać będzie amerykański prezydent, Donald Trump.

Jednocześnie europejscy przywódcy wezwali Biały Dom do zażądania natychmiastowego zawieszenia broni. Podstawą przyszłych rozmów pokojowych mają być obecne linie frontu.

Źródło: Reuters

