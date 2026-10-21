Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Enigmatyczny głos z Kremla ws. wojny z Ukrainą. "Zmierzamy w tym kierunku"

Maria Literacka

Maria Literacka

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- Nie wiem, jak blisko jesteśmy zakończenia konfliktu (z Ukrainą), ale zmierzamy w tym kierunku - stwierdził Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina, w rozmowie z państwową telewizją Wiesti. Przekazał ponadto, że nowa runda trójstronnych rozmów między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą może odbyć się w Abu Zabi.

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Władimir Putin i Jurij Uszkow.
Jurij Uszakow: Zbliżamy się do końca konfliktu rosyjsko-ukraińskiegoZdjęcie: GAVRIIL GRIGOROV / POOL / AFP AFP

- Naszym celem jest Abu Zabi. Uzgodniono, że nastąpi to mniej więcej w połowie listopada, prawdopodobnie około 10 listopada - powiedział w środę Jurij Uszkow, odnosząc się do nowej rundy rozmów trójstronnych między Rosją, Ukrainą a USA.

W rozmowie z państwowym nadawcą Wiesti doradca Kremla ds. polityki zagranicznej został również zapytany o szanse na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego zdaniem jest to niedaleka perspektywa, a wojna zmierza ku końcowi. Dodał przy tym, że trudno określić, jak blisko takiego scenariusza jesteśmy.

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