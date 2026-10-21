Enigmatyczny głos z Kremla ws. wojny z Ukrainą. "Zmierzamy w tym kierunku"

- Naszym celem jest Abu Zabi. Uzgodniono, że nastąpi to mniej więcej w połowie listopada, prawdopodobnie około 10 listopada - powiedział w środę Jurij Uszkow, odnosząc się do nowej rundy rozmów trójstronnych między Rosją, Ukrainą a USA.

W rozmowie z państwowym nadawcą Wiesti doradca Kremla ds. polityki zagranicznej został również zapytany o szanse na zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego zdaniem jest to niedaleka perspektywa, a wojna zmierza ku końcowi. Dodał przy tym, że trudno określić, jak blisko takiego scenariusza jesteśmy.

Wkrótce więcej informacji.