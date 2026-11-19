W skrócie Elon Musk w rozmowie z „New York Times” zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek ograniczył Ukrainie dostęp do systemu Starlink, twierdząc, że to nieprawdziwe informacje.

Miliarder stwierdził, że gdyby nie jego technologia, ukraiński front natychmiast by się załamał, podkreślając kluczową rolę systemu w łączności sił zbrojnych Ukrainy.

Musk wyjaśnił, że Starlink miał być technologią cywilną, sugerując użycie systemu Starshield zamiast wykorzystywania prywatnej infrastruktury do celów wojskowych.

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Musk w rozmowie z "NYT" stwierdził, że jego firma nigdy nie wyłączyła Ukrainie, otwiera się w nowym oknie systemu Starlink, otwiera się w nowym oknie. - To nieprawda - powiedział.

Amerykański miliarder zaznaczył, że jego pomoc dla Ukrainy jest ogromna. Według niego bowiem, gdyby nie Starlink, ukraińska armia nie miałaby szans w walce z Rosją, otwiera się w nowym oknie.

- Do dziś Starlink pozostaje podstawą systemu łączności ukraińskich sił zbrojnych i całej Ukrainy. Gdybyśmy wyłączyli Starlink, cały front ukraiński natychmiast by się załamał - stwierdził.

- To działanie można określić jedynie jako nadzwyczajne wsparcie dla Ukrainy - dodał.

Musk zabrał głos na temat wojny w Ukrainie. "Nie proś mnie"

Właściciel Starlinka w wywiadzie dla "New York Times" podkreślił, że Starlink zawsze miał być technologią cywilną. Dlatego też nie chciał, by Ukraina używała go do celów wojskowych. Zamiast tego proponował użycie systemu Starshield, który jest kontrolowany przez amerykański rząd.

- Nie proś mnie, osoby prywatnej, o podejmowanie decyzji, które czasem prowadzą do śmierci niewinnych ludzi - nie tylko żołnierzy. To nie leży w moich kompetencjach - stwierdził.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdził wcześniej, że firma Muska wprowadziła ograniczenia w działaniu systemu Starshield. Musk podczas konferencji "DealBook Summit" stwierdził jednak, że ukraiński przywódca kłamie, a Kijów nie korzysta ze Starshielda.

Musk w rozmowie z "NYT" nie zgodził się również z tym, że Ukraina jest dobrą stroną w wojnie, a Rosja złą. - To okrutne i straszne, że zajmujemy takie stanowisko - powiedział i zaznaczył, że świat powinien współczuć nie tylko Ukraińcom, ale również rosyjskim żołnierzom, którzy zostali siłowo wcieleni do armii.

- Nikt nie idzie na front dobrowolnie, żeby zginąć w ataku dronów - stwierdził.

- Ich synowie nigdy więcej nie zobaczą swoich ojców - dodał.



