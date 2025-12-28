W skrócie Ukraina przeprowadziła ataki dronowe na rafinerie w Syzraniu i Wołgogradzie, powodując pożary i zniszczenia infrastruktury paliwowej.

Celem ataków były również magazyn oraz baza dronów przy Morzu Czarnym, a także stacja diagnostyczna i hub dronowy w Makiejewce.

Konsekwencją serii ataków jest przedłużenie przez Rosję zakazu eksportu benzyny.

Rafineria ropy naftowej Syzrań została ponownie zaatakowana przez ukraińskie drony - poinformował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Doszło do pożaru na terenie jednostki.

"Roczny wolumen przetworzenia tego przedsiębiorstwa wynosi od 7 do 8,9 miliona ton" - poinformowano w komunikacie na Telegramie.

Jak przekazała Unian, cytując ukraińskich oficerów, rafineria w Syzraniu jest częścią rezerwy sektora energetycznego Federacji Rosyjskiej i obecnie zajmuje się zaopatrzeniem rosyjskich wojsk. Na ten moment nie wiadomo, jak duże są straty.

Rosja. Seria skutecznych uderzeń w rafinerie naftowe

Także w nocy siły Ukrainy przypuściły skuteczne ataki na magazyn i bazę dronów w rejonie Morza Czarnego, stację diagnostyczną rosyjskich jednostek zmotoryzowanych w pobliżu wsi Antracyt oraz hub dronowy w Makiejewce.

Ukraina przyznała się do ataku dronowego sprzed kilku dni, w wyniku którego uszkodzony został zakład przetwórstwa naftowego Lukoil w Wołgogradzie. Według Unian miało tam dojść do około 20 wybuchów. Częściowemu zniszczeniu uległ rurociąg i jednostka technologiczna do pozyskiwania ropy.

"Siły Obronne będą nadal podejmować działania mające na celu osłabienie potencjału militarno-gospodarczego rosyjskich okupantów oraz zmuszanie Federacji Rosyjskiej do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie" - zapowiedział Sztab Generalny SZ Ukrainy.

Bronią zasobów paliwowych. Rosja przedłużyła zakaz eksportu

Jak informowano wcześniej, 9 grudnia ukraińskie drony po raz pierwszy w tym miesiącu uderzyły w rafinerię w Syzraniu. Z kolei do ataku na Wołgograd doszło w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Przedtem ukraińskie media dotarły do wiadomości, które wskazują, że Rosja - z powodu zniszczeń w rafineriach - przedłużyła zakaz eksportu benzyny do końca lutego 2026 roku.

Zakaz ma obowiązywać wszystkich eksporterów i dotyczyć każdego rodzaju paliwa.

