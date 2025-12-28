Eksplozje w rosyjskich rafineriach. Ukraina przyznała się do ataków
Sztab generalny ukraińskiej armii ujawnił, że w nocy z soboty na niedzielę doszło do uderzenia w rafinerię ropy naftowej w Syzraniu. Przyznał się także do odpowiedzialności za serię wybuchów w zakładzie petrochemicznym w Wołgogradzie. To dwa kluczowe rosyjskie punkty paliwowe.
W skrócie
- Ukraina przeprowadziła ataki dronowe na rafinerie w Syzraniu i Wołgogradzie, powodując pożary i zniszczenia infrastruktury paliwowej.
- Celem ataków były również magazyn oraz baza dronów przy Morzu Czarnym, a także stacja diagnostyczna i hub dronowy w Makiejewce.
- Konsekwencją serii ataków jest przedłużenie przez Rosję zakazu eksportu benzyny.
Rafineria ropy naftowej Syzrań została ponownie zaatakowana przez ukraińskie drony - poinformował w niedzielę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Doszło do pożaru na terenie jednostki.
"Roczny wolumen przetworzenia tego przedsiębiorstwa wynosi od 7 do 8,9 miliona ton" - poinformowano w komunikacie na Telegramie.
Jak przekazała Unian, cytując ukraińskich oficerów, rafineria w Syzraniu jest częścią rezerwy sektora energetycznego Federacji Rosyjskiej i obecnie zajmuje się zaopatrzeniem rosyjskich wojsk. Na ten moment nie wiadomo, jak duże są straty.
Rosja. Seria skutecznych uderzeń w rafinerie naftowe
Także w nocy siły Ukrainy przypuściły skuteczne ataki na magazyn i bazę dronów w rejonie Morza Czarnego, stację diagnostyczną rosyjskich jednostek zmotoryzowanych w pobliżu wsi Antracyt oraz hub dronowy w Makiejewce.
Ukraina przyznała się do ataku dronowego sprzed kilku dni, w wyniku którego uszkodzony został zakład przetwórstwa naftowego Lukoil w Wołgogradzie. Według Unian miało tam dojść do około 20 wybuchów. Częściowemu zniszczeniu uległ rurociąg i jednostka technologiczna do pozyskiwania ropy.
"Siły Obronne będą nadal podejmować działania mające na celu osłabienie potencjału militarno-gospodarczego rosyjskich okupantów oraz zmuszanie Federacji Rosyjskiej do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie" - zapowiedział Sztab Generalny SZ Ukrainy.
Bronią zasobów paliwowych. Rosja przedłużyła zakaz eksportu
Jak informowano wcześniej, 9 grudnia ukraińskie drony po raz pierwszy w tym miesiącu uderzyły w rafinerię w Syzraniu. Z kolei do ataku na Wołgograd doszło w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.
Przedtem ukraińskie media dotarły do wiadomości, które wskazują, że Rosja - z powodu zniszczeń w rafineriach - przedłużyła zakaz eksportu benzyny do końca lutego 2026 roku.
Zakaz ma obowiązywać wszystkich eksporterów i dotyczyć każdego rodzaju paliwa.
Źródło: Unian