W skrócie W Chabarowsku na Dalekim Wschodzie Rosji doszło do dwóch eksplozji, których celem była rosyjska jednostka wojskowa oskarżana o zbrodnie wojenne.

Według ukraińskiego wywiadu w wyniku ataku są zabici i ranni, a lokalne władze utrudniają napływ informacji.

Atak najprawdopodobniej był odwetem za działania tej jednostki podczas bitwy o Kijów w 2022 roku.

Do dwóch eksplozji doszło w Chabarowsku, mieście oddalonym od granicy z Ukrainą około sześć tys. km, położonym na dalekim wschodzie Rosji.

Z informacji, jakie podał dziennik "Kyiv Independent", powołując się na źródło w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR), wynika, że celem ataku była Jednostka Wojskowa 6912 z 748. samodzielnego batalionu operacyjnego Gwardii Rosyjskiej.

To właśnie ta jednostka została oskarżona o popełnienie zbrodni wojennych podczas bitwy o Kijów w 2022 roku, która trwała od 25 lutego do 2 kwietnia 2022. W tych pierwszych tygodniach pełnoskalowej inwazji, wojska rosyjskie dopuściły się licznych zbrodni wojennych, szczególnie na przedmieściach Buczy i Irpienia.

"Rosjanie zabijali bezmyślnie, czasem sadystycznie, a częściowo z zemsty" - tak opisywał zbrodnie amerykański dziennik "NYT".

Eksplozje w Chabarowsku. Celem rosyjska jednostka wojskowa

- Na parkingu w pobliżu jednostki wojskowej eksplodowały dwa ładunki wybuchowe - podało źródło "Kyiv Independent".

"Do eksplozji doszło około godziny 9 rano, dokładnie w momencie, gdy armia rosyjska przybyła do służby. W wyniku eksplozji wśród żołnierzy armii wroga są zabici i ranni" - opisuje dziennik.

Według źródła HUR po eksplozjach władze lokalne "zablokowały internet i zmieniły organizację ruchu komunikacji miejskiej, by mieszkańcy nie dowiedzieli się prawdy o tym wydarzeniu".

Wojna w Ukrainie. Zmasowany, rosyjski atak na Kijów

W ostatnim czasie Moskwa, intensywniej niż wcześniej, przeprowadza ataki na stolice Ukrainy. W weekend Rosjanie przeprowadzili największy nocny atak dronów od początku wojny na Ukrainę, celując w wiele miast, w tym właśnie w Kijów.

Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy 805 dronów i 13 pocisków. Celami były m.in. Kijów, Kremeńczuk, Krzywy Róg i Odessa. To największa liczba wystrzelonych dronów w ciągu jednej nocy od początku wojny.

Poważne uszkodzenia odnotowano w stolicy, gdzie jeden z dronów wybuchł w dzielnicy Peczerskiej, w której znajduje się siedziba ukraińskiego rządu. W wyniku uderzenia uszkodzony został po raz pierwszy od początku wojny jeden z budynków rządowych.

Źródło: "Kyiv Independent", Interia

