Jak przekazała agencja Unian, do ataku na Zaporoże i towarzyszący miastu obwód doszło w nocy z wtorku na środę. Informacje o skutkach uderzeń rosyjskich dronów przekazał szef tamtejszej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow.

Początkowo informowano o sześciu osobach rannych. Później władze przekazały, że jedna osoba zginęła. Atak trwał do wczesnych godzin porannych. O świcie doszło do kolejnego uderzenia. Rosyjska bomba kierowana zniszczyła prywatny dom w Zaporożu. Wybuchł pożar, a fala uderzeniowa oraz odłamki uszkodziły sąsiednie budynki.

Ukraina. Rosyjska bomba zniszczyła dom, a dron uderzył w autobus

Po porannym uderzeniu pojawiły się informacje, że pod gruzami może znajdować się człowiek. Fiodorow później zaznaczył jednak, że doniesienia te nie zostały potwierdzone.

Unian zwraca uwagę, że Zaporoże w ostatnich dniach było już kilkakrotnie celem rosyjskich ataków. Do jednego z nich doszło w poniedziałek. Wówczas rosyjski dron także uderzył w miasto - zginęły dwie osoby.

Najnowszy atak na Zaporoże był częścią większej rosyjskiej operacji powietrznej wymierzonej w Ukrainę.

W środę rano doszło również do uderzenia rosyjskiego drona w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Życie straciły cztery osoby, kolejne cztery kobiety zostały ranne i trafiły do szpitala.

Rosja zaatakowała Ukrainę Iskanderami oraz dronami

Według informacji przekazanych przez ukraińskie Siły Powietrzne, cytowanych przez "Ukraińską Prawdę", Rosjanie rozpoczęli atak we wtorek około godz. 18. Wykorzystali dwa pociski balistyczne Iskander-M oraz 65 bezzałogowych statków powietrznych różnych typów.

Wśród użytych dronów znalazły się m.in. maszyny typu Shahed, Gerber, Banderol oraz drony symulacyjne Parody. Bezzałogowce zostały wystrzelone z obwodów kurskiego i orłowskiego w Rosji, a także z okupowanych przez Rosję części obwodu donieckiego oraz Krymu.

Ukraińska obrona powietrzna wykorzystywała lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, jednostki walki elektronicznej i bezzałogowych systemów, a także mobilne grupy ogniowe.

Według porannego komunikatu do godz. 7.30 zestrzelono lub zneutralizowano 56 rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych i dwa drony Banderol. Ukraińskie Siły Powietrzne odnotowały również naloty w 10 lokalizacjach oraz upadek szczątków zestrzelonych maszyn w trzech miejscach.



