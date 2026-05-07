W skrócie Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły kolejny zmasowany atak na cele położone w głębi terytorium Rosji, w tym ważny obiekt wojskowy pod Moskwą.

Wśród zaatakowanych miejsc znalazł się kompleks produkcyjno-logistyczny Nara w Naro-Fomińsku oraz miasto Tuła, gdzie zgłoszono kilka eksplozji.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zniszczeniu niemal 350 ukraińskich dronów podczas nocnych ataków, a ataki nastąpiły na dwa dni przed obchodami Dnia Zwycięstwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierwsze informacje o odgłosach eksplozji pojawiły się we wczesnych godzinach porannych. Autorzy kanału Exilenova Plus udostępnili nagrania, na których słychać wybuchy.

Jak poinformowano, filmy pochodziły od mieszkańców Naro-Fomińska w obwodzie moskiewskim. Celem ataku najprawdopodobniej była lokalna jednostka wojskowa należąca do Ministerstwa Obrony Rosji.

Mowa o kompleksie produkcyjno-logistycznym Nara. To obiekt obejmujący obszar ponad 180 hektarów. Na jego terenie znajduje się m.in. obóz wojskowy przeznaczony do przechowywania i dystrybucji ładunków wojskowych, zapewniając zautomatyzowaną logistykę dla rosyjskiej armii.

Wojna w Ukrainie. Seria eksplozji w Rosji

Nie było to jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy i lokalne media informowali o wybuchach. Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły także atak m.in. na miasto Tuła, gdzie odnotowano co najmniej pięć eksplozji.

W związku z atakami czasowo zamknięte zostało lotnisko Wnukowo. Mer Moskwy Siergiej Sobianin również informował o wykryciu ukraińskich dronów. Polityk ogłosił, że zostały one wyeliminowane, ale ich upadek spowodował zagrożenie i na miejsce wysłano służby ratunkowe.

W porannym raporcie resort obrony Federacji Rosyjskiej przekazał informację o zniszczeniu, w ciągu nocy, prawie 350 ukraińskich dronów.

Ukraińskie ataki odbywają się na dwa dni przed obchodami Dnia Zwycięstwa, święta upamiętniającego zakończenie II Wojny Światowej. Zdaniem ekspertów, Ukraina wykorzystuje obecnie znaczące ograniczenia Rosjan w obronie przeciwlotniczej regionów.

Większość systemów została w ostatnich dniach przetransportowana do Moskwy, gdzie mają zapewniać bezpieczeństwo oficjalnych wydarzeń z udziałem władz państwowych m.in. Parady Zwycięstwa.

Gawkowski w "Graffiti" o sędziach TK: Sędziowie mają prawo pracować. Koniec, kropka Polsat News