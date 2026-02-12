W skrócie W nocy z 11 na 12 lutego doszło do ataku dronów na budynek Ministerstwa Obrony Rosji w obwodzie wołgogradzkim, powodując pożar i detonację amunicji.

Po ataku na fabrykę Progress w obwodzie tambowskim pojawiły się eksplozje i uszkodzenia budynku dydaktycznego oraz warsztatów Wyższej Szkoły Przemysłowo-Technologicznej.

W Briańsku, po serii eksplozji, wybuchł pożar w pobliżu lokalnej elektrociepłowni, powodując przerwy w dostawie prądu.

W nocy z 11 na 12 lutego doszło do ataku dronów na arsenał Głównego Zarządu Rakietowego i Artyleryjskiego (GRAU) Ministerstwa Obrony Rosji w obwodzie wołgogradzkim.

Według rosyjskich źródeł w obiekcie wybuchł pożar, a następnie rozpoczęła się masowa detonacja amunicji.

Ukraina uderzyła na terenie Rosji. Pożar w obiekcie Ministerstwa Obrony

Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował, że "na terenie obiektu Ministerstwa Obrony w pobliżu wsi Kotłuban wybuchł pożar".

W akcji gaśniczej uczestniczyły regionalne jednostki straży pożarnej, służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz resort obrony. W związku z ryzykiem kolejnych eksplozji ogłoszono ewakuację mieszkańców Kotłubania.

Jak przekazał Boczarow, działania te mają "zapewnić bezpieczeństwo ludności cywilnej ze względu na ryzyko detonacji podczas akcji gaśniczej".

Rosyjskie władze utrzymują, że obrona powietrzna odparła atak, a na teren jednostki miały spaść jedynie szczątki zestrzelonego drona. Według oficjalnych informacji nikt nie odniósł obrażeń.

Jednocześnie kanały monitorujące sytuacje w Ukrainie i Rosji w mediach społecznościowych, informują o potężnych eksplozjach i rozległym pożarze. Celem ataku miał być magazynowo-modernizacyjny obiekt broni rakietowej i artyleryjskiej wykorzystywanej przez rosyjskie siły zbrojne.

Rosja. Ukraiński atak dronów na rafinerię w Republice Komi

Ukraińska amia przeprowadziła również atak z użyciem bezzałogowców na rosyjską rafinerię należą do koncernu Łukoil w mieście Uchta w Republice Komi na północnym-wschodzie europejskiej części Rosji - poinformowała w czwartek agencje Reutera, powołując się na lokalne rosyjskie władze.

Atak miał spowodować pożar i kilka wybuchów na terenie rafinerii. Skala zniszczeń nie jest znana. Według przedstawicieli lokalnej administracji, opisujących zdarzenie na Telegramie, nie ma ofiar w ludziach.

Uchta znajduje się około 1700 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej.

Seria ataków na terenie Rosji. Drony uderzyły w budynek uczelni

Do kolejnych zdarzeń doszło w obwodzie tambowskim. Tam, po ataku na fabrykę "Progress", odnotowano kilkanaście eksplozji i pożar. Gubernator regionu Jewhen Pierwyszczew oświadczył, że "w wyniku ataku ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych" uszkodzony został budynek dydaktyczny Wyższej Szkoły Przemysłowo-Technologicznej. Ogień objął również warsztaty szkoleniowe.

Z kolei w Briańsku, po serii eksplozji, wybuchł pożar w pobliżu lokalnej elektrociepłowni. W części miasta wystąpiły przerwy w dostawie energii elektrycznej.

