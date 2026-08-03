W skrócie Rosyjski portal Wierstka podał, że podczas sobotniego zamachu w restauracji w Moskwie została ranna Maria, córka generała Aleksandra Czajko, a celem ataku miał być generał obchodzący urodziny.

Według informacji Wierstki, w wyniku eksplozji zginął 27-letni Danił P., który prawdopodobnie był mężem rannej kobiety, oboje mieli uczestniczyć w przyjęciu urodzinowym generała.

Do zamachu doszło w moskiewskiej restauracji Balzi Rossi, gdzie ładunek wybuchowy próbowała przemycić kobieta, w wyniku czego zginęło pięć osób, 21 zostało rannych, a Ukraina nie przyznała się do ataku.

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Portal Wierstka miał dotrzeć do listy osób poszkodowanych w wyniku eksplozji w moskiewskiej restauracji Balzi Rossi. Znalazła się na niej 25-letnia Maria P. Jej imię, wiek i adres pokrywa się z danymi córki rosyjskiego generała.

Według informacji Wierstki kobieta miała doznać poważnego urazu głowy. Dziennikarze próbowali skontaktować się z Marią, jednak bezskutecznie.

Portal informuje również, że w ataku zginąć miał 27-letni Danił P. Według ustaleń Wierstki najprawdopodobniej był to mąż córki generała. Maria P. i Danił P. mieli brać udział w imprezie z okazji 55. urodzin ojca kobiety.

Moskwa. Wybuch w restauracji. Zamach na rosyjskiego generała

Do eksplozji w moskiewskiej restauracji Balzi Rossi doszło w sobotę wieczorem. Początkowo służby informowały, że na miejscu doszło do wybuchu gazu. Później jednak ujawniono, że był to zamach.

Do restauracji weszła kobieta, która chciała przemycić ładunek wybuchowy jako prezent dla generała Aleksandra Czajko. Gdy została zatrzymana przez ochronę, doszło do wybuchu.

W zamachu zginęło pięć osób, a 21 zostało rannych. Głównym celem miał być jednak dowódca sił powietrznych i kosmicznych, który przez Ukraińców oskarżany jest o udział w zbrodniach wojennych popełnianych w Buczy. Ukraina jednak nie przyznała się dotychczas do przeprowadzanie ataku.

Gen. Aleksander Czajko jest dowódcą rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych od maja. Wcześniej dowodził natomiast wojskami Wschodniego Okręgu Wojskowego, które na początku wojny w Ukrainie prowadziły działania m.in. w okolicach Buczy.



