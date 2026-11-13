W skrócie Na ulicy Kirowogradzkiej w Moskwie doszło do eksplozji samochodu typu SUV, w którym według nieoficjalnych informacji znajdował się Siergiej Zaworotny.

Siergiej Zaworotny, który w przeszłości pełnił funkcję rzecznika byłego premiera Ukrainy Mykoły Azarowa, został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala.

Według ustaleń rosyjskich kanałów informacyjnych ładunek wybuchowy został umieszczony z boku pojazdu, po stronie kierowcy, niedaleko stacji metra Jużnaja.

Służby rosyjskie, w tym grupa Głównego Zarządu Śledczego Komitetu Śledczego Rosji, prowadzą działania na miejscu zdarzenia.

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Prokremlowska agencja informacyjna TASS potwierdziła, że w Moskwie doszło do wybuchu samochodu. Na miejsce skierowano grupę Głównego Zarządu Śledczego Komitetu Śledczego Rosji.

Według oficjalnych doniesień kierowca został ranny, przewieziono go do szpitala. TASS nie przekazał informacji nt. jego tożsamości.

Eksplozja samochodu w Moskwie. Nieoficjalnie: Kierował Siergiej Zaworotny

Według nieoficjalnych ustaleń rosyjskich kanałów monitoringu Mash, Shot, Baza i Ostorozhno Novosti w samochodzie, który eksplodował na ulicy Kirowogradzkiej w Moskwie, znajdował się 72-letni Siergiej Zaworotny, rzecznik prasowy byłego premiera Ukrainy Mykoły Azarowa.

To należące do niego auto, czarny SUV Toyota Fortuner, zostało uszkodzone w wybuchu - podał Mash. Ładunek wybuchowy został umieszczony z boku pojazdu, po stronie kierowcy. Za kierownicą miał siedzieć sam Zaworotny.

Z ustaleń wynika, że do eksplozji doszło przed budynkiem mieszkalnym, niedaleko stacji metra Jużnaja. Świadkowie donosili, że po wybuchu widzieli mężczyznę leżącego na chodniku obok samochodu. Widać go także na zdjęciach, które krążą w internecie.

Według doniesień kierowca przeżył wybuch, ale jego stan jest poważny. Przebywa obecnie w szpitalu.

Rosyjskie media o eksplozji w Moskwie. Ranny rzecznik byłego premiera Ukrainy

Siergiej Zaworotny, jak informuje portal Meduza, pełnił w przeszłości szereg funkcji w rosyjskich oraz ukraińskich prokremlowskich środowiskach politycznych. W latach 2003-2004 był szefem biura prasowego frakcji Rodina w Dumie Państwowej, która miała powstać z inspiracji Władimira Putina.

Następnie został rzecznikiem prasowym premiera Ukrainy Mykoły Azarowa. Stanowisko to piastował w latach 2010-2014, za prezydentury Wiktora Janukowycza. Azarow w 2025 roku został w Ukrainie skazany w procesie zaocznym na karę 15 lat pozbawienia wolności m.in. za zdradę.

Zaworotny, wraz z dziennikarzem Aleksiejem Berdnikowem, napisał książkę zatytułowaną "Janukowycz się poddaje. Departament Stanu akceptuje. Jak Rosja straciła Ukrainę".

Źródło: TASS, Meduza



