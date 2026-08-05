W skrócie W eksplozji samochodu na obrzeżach Jekaterynburga ciężko ranny został Władimir Tkaczuk, szef fabryki dronów, a jego kierowca zginął.

Władimir Tkaczuk kierował fabryką produkującą drony "Upiór", której produkty prezentował Władimirowi Putinowi. Eksplozja miała miejsce niedługo po udostępnieniu przez Wołodymyra Zełenskiego nagrania z rosyjskim dronem ścigającym cywila w Chersoniu.

W ostatnim czasie odnotowano kilka ataków na powiązane z wojną w Ukrainie osoby w Rosji, w tym w moskiewskiej restauracji podczas urodzin generała oraz strzelaninę, w której ranny został inny producent dronów.

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Dyrektor fabryki dostarczającej drony rosyjskiej armii Władimir Tkaczuk został ciężko ranny, gdy jego samochód eksplodował - podają w środę państwowe agencje TASS i RIA Novosti.

To drugi atak na rosyjskiego producenta dronów w ciągu tygodnia - zauważa amerykańska stacja CBS News.

Rosja: Eksplozja samochodu producenta dronów. Zginął kierowca

Z przekazu rosyjskich mediów wynika, że Tkaczuk trafił do szpitala w stanie krytycznym po wybuchu, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem w miejscowości Bolszoj Istok na obrzeżach Jekaterynburga, 1400 kilometrów na wschód od Moskwy.

Kierowca samochodu zginął w eksplozji - informuje agencja Reutera.

Zdjęcia, pojawiające się w rosyjskich mediach społecznościowych, mają przedstawiać spalony wrak Mercedesa Tkaczuka, a wokół niego zwęglone części.

Agencje TASS i RIA Novosti nie podają żadnych szczegółów eksplozji ani nie wskazują potencjalnych sprawców. Także Kreml nie wydał dotychczas żadnego oświadczenia.

Tkaczuk produkował drony "Upiór". Spotkał się z Putinem

Tkaczuk kierował fabryką Uraldronzavod, produkującą drony "Upiór". Przedsiębiorca powołał zespół inżynierów, który opracował model taniego i prostego bezzałogowca. Jego produkcję rozpoczęto w pobliżu Jekaterynburga - czwartego co do wielkości miasta Rosji i kluczowego ośrodka przemysłowego na Uralu.

"Upiór" został doceniony przez rosyjskich żołnierzy. Na jednej z oficjalnych fotografii z 2024 roku widać Tkaczuka, gdy prezentuje swoje drony Władimirowi Putinowi.

Stacja CBS News zauważa, że do eksplozji samochodu doszło dzień po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udostępnił wideo z Chersonia, na którym widać cywila ściganego i atakowanego przez rosyjskiego drona. Zełenski napisał, że świat "musi zobaczyć" nagranie, z którego wynika, iż rosyjscy żołnierze "czerpią przyjemność z zabijania i znęcania się nad cywilami".

Seria zamachów w Rosji. Generał miał świętować urodziny

Według agencji Reuetra wszystko wskazuje na to, że to kolejny z serii zamachów powiązanych z wojną w Ukrainie.

W ubiegłym tygodniu dyrektor i założyciel innej rosyjskiej firmy, produkującej drony Gadfly, Andriej Czerezow został ranny w strzelaninie, którą rosyjscy śledczy określili jako "usiłowanie zabójstwa".

Z kolei w sobotę doszło do wybuchu w ekskluzywnej moskiewskiej restauracji Balzi Rossi na Placu Kudrińskim. Według medialnych doniesień w lokalu swoje urodziny świętował gen. Aleksandr Czajko, dowodzący oddziałami, które w 2022 roku podjęły nieudaną próbę szturmu na stolicę Ukrainy, Kijów, a niedawno mianowany dowódcą rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

Balzi Rossi serwuje włoskie dania i z tego powodu ambasada Rosji w Rzymie nie dość, że o atak obwiniła Ukrainę, to określiła go jako "próbę zastraszenia włoskiej społeczności w Rosji". W poniedziałkowym oświadczeniu placówka poinformowała, że w wybuchu w restauracji zginęło pięć osób, a 19 zostało rannych.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało tylko oświadczenie ambasady, nie dodając własnego komentarza, a rosyjskie służby bezpieczeństwa nie podały nazwisk ewentualnych podejrzanych. Mer Moskwy Siergiej Sobianin określił wydarzenia w Moskwie jako "brutalny akt terrorystyczny", ale nie wskazał, kto jest za nie odpowiedzialny.

Niezależny portal Meduza, powołując się na kanał Telegram WczK-OGPU, podaje, że w Moskwie odbył się potajemny pogrzeb rosyjskiego generała. Według niepotwierdzonych informacji wojskowy mógł należeć do kręgu znajomych Aleksandra Czajki i zginąć podczas eksplozji w Balzi Rossi.



