Od miesięcy Rosjanie powoli i stopniowo odnotowują kolejne zdobycze terytorialne w Ukrainie - oceniła analityczka ds. Rosji. Jednocześnie w ostatnich tygodniach znacząco wzrosła skala i śmiertelność rosyjskich ataków dronowych i rakietowych na Ukrainę. Rosja zwiększyła produkcję dronów, dzięki czemu jej armia może częściej atakować Ukrainę, wykorzystując do tego większą liczbę bezzałogowców - zaznaczyła.

Według niej Rosja adaptowała swoją technologię dronową i taktykę stosowania bezzałogowców w taki sposób, by była bardziej skoordynowana i precyzyjna . Rosyjskie drony np. czekają na kolejne bezzałogowce w powietrzu w pobliżu miasta, które obrano za cel, po czym uderzają jednocześnie całym rojem.

Jak dodała, Rosja podobno wyposaża swoje drony w środki chemiczne z mechanizmem opóźnionej detonacji . Według niej Moskwa robi to, by zwiększyć liczbę ofiar wśród cywilów. Drony stanowią dla nich zagrożenie nawet po strąceniu przez ukraińską obronę.

Ekspertka podkreśliła, że wstrzymywanie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy jest na rękę Putinowi i go rozzuchwala. Rosja wykorzystywała dotychczasowe zawieszanie dostaw pomocy do Ukrainy do nasilania ataków i czynienia stosunkowo szybszych postępów na polu bitwy.