W skrócie Władimir Putin dąży do przejęcia pełnej kontroli nad Donbasem i rozwoju lokalnego internetu, tzw. czeburnetu.

Ekspert Wadym Denisenko uważa, że osiągnięcie tych celów będzie bardzo trudne ze względu na opór Ukrainy i międzynarodowe uwarunkowania.

Kluczową rolę w zakończeniu wojny mogą odegrać Stany Zjednoczone, Chiny i zewnętrzna presja na Rosję.

Pełna kontrola nad Donbasem oraz rozwój rosyjskiej sieci internetowej, tzw. czeburnetu - to zdaniem Wadima Denisenki dwa minimalne cele przed zakończeniem wojny, jakie stawia sobie Władimir Putin.

Według politologa minimalne cele Putina, pomimo zajęcia znacznych terenów obwodu donieckiego, "będą dla niego niezwykle trudne" do osiągnięcia. Ukraina stawia opór w tym kluczowym regionie. Przypomnijmy, faktycznie konflikt w Donbasie trwa od 2014 roku.

Denisenko zwrócił uwagę, że do przerwania działań zbrojnych konieczne są "zewnętrzne wpływy". W tym kontekście decydującą rolę może odegrać prezydent USA Donald Trump, wywierając presję na agresora.

Wojna w Ukrainie. Kto może powstrzymać Putina? Ekspert wprost

Ukraiński ekspert zwrócił uwagę na wielkie znaczenie globalnych mocarstw - Stanów Zjednoczonych i Chin. Waszyngton dalej nie zdecydował, czy Kijów dostanie broń dalekiego zasięgu.

Rakiety Tomahawk mogłyby atakować cele daleko w głąb Rosji, m.in. obiekty wojskowe, czy infrastrukturę do eksportu ropy naftowej.

Rosję mogłyby powstrzymać Chiny, ale Denisenko nie wie, kiedy Pekin włączy się "do procesu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy". Zdaniem eksperta Państwo Środka stawia obecnie na "działania eskalacyjne w stosunkach z USA".

Czeburnet. Rosja ma plan na blokadę zagranicznego internetu

Jednym z minimalnych celów Władimira Putina jest rozwój lokalnej sieci internetowej. Rosja testuje "czeburnet", chcąc rozwiązać problem zagranicznego internetu i konieczność blokowania niektórych witryn.

Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej (Roskomnadzor) odpowiada za kontrolowanie i cenzurowanie rosyjskich środków masowego przekazu. Powszechne wprowadzenie "czeburnetu" leży w kompetencji właśnie tego urzędu.

Rosja stawia warunki dotyczące zakończenia wojny. Kilka punktów

Dotychczas w opinii publicznej dominował przekaz Kremla, który stawiał kilka warunków zakończenia wojny. Chodzi m.in. o uzyskanie pisemnych gwarancji że Ukraina, Gruzja, Mołdawia i inne byłe republiki radzieckie nie przystąpią do NATO. Rosja chce także, aby Ukraina była państwem neutralnym.

Na tym nie koniec. Moskwa domaga się zniesienia sankcji nałożonych po rozpoczęciu inwazji, uregulowania kwestii zamrożonych rosyjskich aktywów oraz zapewnienia ochrony rosyjskojęzycznym obywatelom Ukrainy.

Źródło: Espreso TV

