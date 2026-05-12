W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja pozytywnie ocenia amerykańskie wysiłki mediacyjne oraz powtórzył warunek zakończenia konfliktu z Ukrainą.

Władimir Putin powiedział, że wojna zbliża się do końca i zadeklarował gotowość do rozmów z Zełenskim w Moskwie lub w kraju trzecim, jeśli zostanie zawarte długotrwałe porozumienie pokojowe.

Po wygaśnięciu rozejmu Rosja przeprowadziła ataki dronami i bombami lotniczymi na Ukrainę, w tym na Kijów, uszkadzając infrastrukturę transportową i budynki mieszkalne.

Cytowany przez agencję Reutera Dmitrij Pieskow oświadczył, że "Rosja z zadowoleniem przyjmuje amerykańskie wysiłki mediacyjne".

Rzecznik Kremla powtórzył ponadto stanowisko Putina, że konflikt może zostać przerwany w każdej chwili, "jeśli Ukraina i prezydent Zełenski podejmą odpowiednią decyzję". Jak jednak podkreślił, w tej chwili nie ma sensu mówić o jakichkolwiek szczegółach.

Putin mówi o końcu wojny w Ukrainie. Stawia warunek Zełenskiemu

Putin w sobotę, podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, powiedział że sądzi, iż konflikt

z Ukrainą zbliża się do końca. Oznajmił też, że jest gotowy na bezpośrednie rozmowy

z Zełenskim, ale w stolicy Rosji.

- Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy - powiedział.

Z drugiej strony dodał jednak, że możliwe byłoby spotkanie z Zełenskim "w kraju trzecim", gdyby zawarte zostało "długotrwałe porozumienie pokojowe".

W nocy z 11 na 12 maja wygasło zawieszenie broni, ogłoszone przez Moskwę w związku z rosyjskim obchodami tzw. Dnia Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej, świętowanego 9 maja.

Koniec rozejmu. Rosjanie przypuścili zmasowany atak na Ukrainę

We wtorek Zełenski powiedział, że Rosja zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej, częściowej ciszy na froncie i zaatakowała Ukrainę dronami i bombami lotniczymi. W związku z sytuacją w Kijowie ogłoszono pierwszy alarm powietrzny od 8 maja.

"Wrogie drony są obecnie nad Kijowem. Prosimy o pozostanie w domach do czasu odwołania alarmu" - apelował szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko na Telegramie.

Rosyjskie uderzenia nie ominęły również obwodu sumskiego na północy oraz mikołajowskiego na południu.

Z kolei w Dnieprze rosyjski atak uszkodził infrastrukturę transportową, natomiast w rejonie Fastowa (obwód kijowski) pociski Kremla uszkodziły przedszkole i budynki mieszkalne.

