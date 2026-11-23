W skrócie Dyrektor amerykańskiego wywiadu Jay Clayton oświadczył, że Władimir Putin nie jest przyjacielem USA, szczególnie w kontekście działań Rosji na Ukrainie.

Donald Trump nazwał prezydenta Rosji swoim przyjacielem podczas konferencji, co wywołało krytykę ze strony europejskich liderów, w tym premiera Donalda Tuska.

Szef wywiadu USA bronił Trumpa, twierdząc, że słowa o przyjaźni padły w kontekście rozmów między mocarstwami posiadającymi głowice jądrowe.

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- On nie jest przyjacielem Ameryki w kwestii Ukrainy. On wcale nie jest przyjacielem - powiedział o Władimirze Putinie dyrektor amerykańskiego wywiadu narodowego Jay Clayton w rozmowie z ABC News.

Jednocześnie stanął w obronie prezydenta USA, podkreślając, że jego ostatnia wypowiedź dotycząca gospodarza Kremla miała miejsce w kontekście rozmów przywódców trzech największych potęg nuklearnych świata - Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin.

Putin przyjacielem USA? Szef amerykańskiego wywiadu jednoznacznie

Komentarz Jay'a Clayotna odnosi się do sytuacji z 19 listopada, gdy Donald Trump - widząc Władimira Putina w sali konferencyjnej - nazwał go swoim przyjacielem. Wkrótce po tym wydarzeniu amerykański przywódca zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z prezydentem Rosji, który opatrzył podpisem "mój przyjaciel".

Słowa Trumpa spotkały się z ostrą krytyką ze strony europejskich sojuszników USA. "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi" - skomentował sprawę premier Donald Tusk. W podobnym tonie wypowiedział się Hamish Falconer, brytyjski minister ds. relacji międzyrządowych i europejskich.

- Rosja strasznie cierpi z powodu tej nielegalnej wojny. To brutalne. Pozbawia rosyjską młodzież niezliczonych możliwości, o czym można usłyszeć bezpośrednio od nich. Czy Władimir Putin mógłby być moim przyjacielem? Nie. I nie jest też przyjacielem Wielkiej Brytanii - stwierdził na antenie Sky News.

Trump o Putinie. "Nie mogę mówić w imieniu całej Ameryki"

Clayton, który również zaprzecza, aby Putin był przyjacielem jego kraju, twierdzi jednak, że kontekst, w którym padło to określenie sprawia, iż było ono "całkowicie stosowne".

Podobną argumentację zdawał się stosować sam Trump, który podkreślał, że "dobrze mieć przyjaciela, który ma 4 tys. głowic jądrowych, a nie wroga".

Gdy prezydent USA został jednak ponownie zapytany o swoje słowa nie sprecyzował, czy uważa ogólnie Putina za przyjaciela Stanów Zjednoczonych. - Nie mogę mówić w imieniu całej Ameryki - skwitował.

Źródła: Reuters, Sky News



