W skrócie Rosyjska obrona powietrzna nie zdołała zatrzymać wszystkich dronów, które uderzyły w Taganrogu, powodując rozległe pożary.

Według mediów celem ataku była fabryka Atlant Aero produkująca komponenty do dronów bojowych, a zniszczenia objęły również budynki mieszkalne i infrastrukturę.

Mimo poważnych zniszczeń, rosyjskie źródła twierdzą, że zakłócenia nie wpłyną znacząco na dostępność dronów używanych przez tamtejsze wojsko.

Do uderzenia doszło we wtorkowy poranek. Wcześniej, w nocy, Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Charków i Kijów, w wyniku którego zginęły co najmniej cztery osoby.

Media podają, że grupy monitorujące teren nalotu dronów w Taganrogu twierdzą, iż ich celem był zakład Atlant Aero - firmy produkującej komponenty do dronów bojowych, systemy zdalnego sterowania i sprzęt do prowadzenia walki cyfrowej.

Drony zaatakowały w Rosji. Zniszczona fabryka w Taganrogu

"Siły obrony powietrznej obecnie odpierają atak powietrzny na Taganrog" - potwierdził w komunikacie gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego Jurij Sljusar.

Obrona powietrzna Rosji zniszczyła siedem dronów, które pojawiły się w regionie. Według Sljusara nikt nie został ranny. Służby ustalają skalę zniszczeń spowodowanych trafieniami ze strony bezzałogowców.

"Według wstępnych danych w Taganrogu zniszczono zakład przemysłowy, budynki mieszkalne, punkt zaopatrzeniowy gazu i samochody" - dodał gubernator.

Pożar rosyjskiej fabryki. Celem zakład produkujący drony bojowe

Rosyjscy blogerzy donoszą z kolei o pożarach w zaatakowanej miejscowości. Jak zauważyli, zakłócenia prawdopodobnie wpłyną na wydajność prac konserwacyjnych, a także na harmonogram modernizacji w zakładzie produkcji dronów. "Raczej nie wpłyną na dostępność bezzałogowców" - stwierdził jeden z nich.

Dotąd Ukraina nie przyznała się do ataku na Taganrog. Jednakże obwód rostowski, położony na granicy rosyjsko-ukraińskiej i sąsiadujący z okupowanymi przez Rosję obwodami ługańskim i donieckim, bywa celem Ukrainy z uwagi na bliskość frontu.

Tylko w ostatnim tygodniu armia rosyjska wystrzeliła blisko 1100 dronów bojowych na Ukrainę, a także 890 bomb kierowanych i 50 rakiet - informował Wołodymyr Zełenski.

