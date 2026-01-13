Dziurawa obrona Rosji. Budynki stanęły w ogniu po ataku dronów
Rosyjska obrona powietrzna przepuściła niezidentyfikowane drony w Taganrogu. Lokalne media podają, że doszło do ataku, a udostępniane nagrania świadczą o rozległych pożarach w mieście. Gubernator potwierdził, że zniszczeniu uległ m.in. zakład przemysłowy, budynki mieszkalne i punkt zaopatrzeniowy gazu. Według Kyiv Independent celem miała być fabryka komponentów dronowych rosyjskiego wojska.
W skrócie
- Rosyjska obrona powietrzna nie zdołała zatrzymać wszystkich dronów, które uderzyły w Taganrogu, powodując rozległe pożary.
- Według mediów celem ataku była fabryka Atlant Aero produkująca komponenty do dronów bojowych, a zniszczenia objęły również budynki mieszkalne i infrastrukturę.
- Mimo poważnych zniszczeń, rosyjskie źródła twierdzą, że zakłócenia nie wpłyną znacząco na dostępność dronów używanych przez tamtejsze wojsko.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do uderzenia doszło we wtorkowy poranek. Wcześniej, w nocy, Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Charków i Kijów, w wyniku którego zginęły co najmniej cztery osoby.
Media podają, że grupy monitorujące teren nalotu dronów w Taganrogu twierdzą, iż ich celem był zakład Atlant Aero - firmy produkującej komponenty do dronów bojowych, systemy zdalnego sterowania i sprzęt do prowadzenia walki cyfrowej.
Drony zaatakowały w Rosji. Zniszczona fabryka w Taganrogu
"Siły obrony powietrznej obecnie odpierają atak powietrzny na Taganrog" - potwierdził w komunikacie gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego Jurij Sljusar.
Obrona powietrzna Rosji zniszczyła siedem dronów, które pojawiły się w regionie. Według Sljusara nikt nie został ranny. Służby ustalają skalę zniszczeń spowodowanych trafieniami ze strony bezzałogowców.
"Według wstępnych danych w Taganrogu zniszczono zakład przemysłowy, budynki mieszkalne, punkt zaopatrzeniowy gazu i samochody" - dodał gubernator.
Pożar rosyjskiej fabryki. Celem zakład produkujący drony bojowe
Rosyjscy blogerzy donoszą z kolei o pożarach w zaatakowanej miejscowości. Jak zauważyli, zakłócenia prawdopodobnie wpłyną na wydajność prac konserwacyjnych, a także na harmonogram modernizacji w zakładzie produkcji dronów. "Raczej nie wpłyną na dostępność bezzałogowców" - stwierdził jeden z nich.
Dotąd Ukraina nie przyznała się do ataku na Taganrog. Jednakże obwód rostowski, położony na granicy rosyjsko-ukraińskiej i sąsiadujący z okupowanymi przez Rosję obwodami ługańskim i donieckim, bywa celem Ukrainy z uwagi na bliskość frontu.
Tylko w ostatnim tygodniu armia rosyjska wystrzeliła blisko 1100 dronów bojowych na Ukrainę, a także 890 bomb kierowanych i 50 rakiet - informował Wołodymyr Zełenski.
Źródła: Kyiv Independent, Unian