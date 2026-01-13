Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Dziurawa obrona Rosji. Budynki stanęły w ogniu po ataku dronów

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosyjska obrona powietrzna przepuściła niezidentyfikowane drony w Taganrogu. Lokalne media podają, że doszło do ataku, a udostępniane nagrania świadczą o rozległych pożarach w mieście. Gubernator potwierdził, że zniszczeniu uległ m.in. zakład przemysłowy, budynki mieszkalne i punkt zaopatrzeniowy gazu. Według Kyiv Independent celem miała być fabryka komponentów dronowych rosyjskiego wojska.

Mapa wschodniej części Europy z zaznaczonymi nazwami miejscowości i regionów po lewej stronie oraz zdjęcie budynku objętego pożarem nocą po prawej, z widocznymi płomieniami i smugami dymu.
Atak dronów w Taganrogu. Pożary na ulicach, władze potwierdzająx/NOELREPORTS; Google Mapsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Rosyjska obrona powietrzna nie zdołała zatrzymać wszystkich dronów, które uderzyły w Taganrogu, powodując rozległe pożary.
  • Według mediów celem ataku była fabryka Atlant Aero produkująca komponenty do dronów bojowych, a zniszczenia objęły również budynki mieszkalne i infrastrukturę.
  • Mimo poważnych zniszczeń, rosyjskie źródła twierdzą, że zakłócenia nie wpłyną znacząco na dostępność dronów używanych przez tamtejsze wojsko.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do uderzenia doszło we wtorkowy poranek. Wcześniej, w nocy, Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Charków i Kijów, w wyniku którego zginęły co najmniej cztery osoby.

Media podają, że grupy monitorujące teren nalotu dronów w Taganrogu twierdzą, iż ich celem był zakład Atlant Aero - firmy produkującej komponenty do dronów bojowych, systemy zdalnego sterowania i sprzęt do prowadzenia walki cyfrowej.

Drony zaatakowały w Rosji. Zniszczona fabryka w Taganrogu

"Siły obrony powietrznej obecnie odpierają atak powietrzny na Taganrog" - potwierdził w komunikacie gubernator rosyjskiego obwodu rostowskiego Jurij Sljusar.

Obrona powietrzna Rosji zniszczyła siedem dronów, które pojawiły się w regionie. Według Sljusara nikt nie został ranny. Służby ustalają skalę zniszczeń spowodowanych trafieniami ze strony bezzałogowców.

"Według wstępnych danych w Taganrogu zniszczono zakład przemysłowy, budynki mieszkalne, punkt zaopatrzeniowy gazu i samochody" - dodał gubernator.

Zobacz również:

Rosyjski atak na Charków i Kijów. Są ofiary
Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Dron trafił w sanatorium dla dzieci

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Pożar rosyjskiej fabryki. Celem zakład produkujący drony bojowe

    Rosyjscy blogerzy donoszą z kolei o pożarach w zaatakowanej miejscowości. Jak zauważyli, zakłócenia prawdopodobnie wpłyną na wydajność prac konserwacyjnych, a także na harmonogram modernizacji w zakładzie produkcji dronów. "Raczej nie wpłyną na dostępność bezzałogowców" - stwierdził jeden z nich.

    Dotąd Ukraina nie przyznała się do ataku na Taganrog. Jednakże obwód rostowski, położony na granicy rosyjsko-ukraińskiej i sąsiadujący z okupowanymi przez Rosję obwodami ługańskim i donieckim, bywa celem Ukrainy z uwagi na bliskość frontu.

    Tylko w ostatnim tygodniu armia rosyjska wystrzeliła blisko 1100 dronów bojowych na Ukrainę, a także 890 bomb kierowanych i 50 rakiet - informował Wołodymyr Zełenski.

    Źródła: Kyiv Independent, Unian

    Zobacz również:

    Rosja. MSZ wezwała ambasadora Polski
    Świat

    Rosyjskie MSZ wzywa polskiego ambasadora i stawia warunki. "Natychmiast"

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Były szef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'' o słowach Donalda Tuska na temat USA: Bardzo nieszczęśliwa wypowiedźPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze