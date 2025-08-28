Ukraina Rosja
"Dziękuję Karolowi Nawrockiemu". Prezydent Ukrainy o szczycie w Warszawie

Marcin Jan Orłowski

"Dziękuję Karolowi Nawrockiemu za zorganizowanie tego ważnego spotkania. Była to cenna okazja do uzgodnienia naszych stanowisk przed ważnymi wydarzeniami dyplomatycznymi" - napisał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy brał udział w szczycie europejskich przywódców, który zorganizowany został w Warszawie.

Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi Nawrockiemu
Prezydent Ukrainy podziękował Karolowi NawrockiemuKancelaria prezydenta Ukrainydomena publiczna

W czwartek, na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego, do Warszawy przybyli Mette Frederiksen, Gitanas Nauseda, Alar Karis i Edgars Rinkevics.

Politycy rozmawiali na temat wspólnego stanowiska krajów, które zostanie przedstawione przez polskiego przywódcę podczas zbliżającej się wizyty w Waszyngtonie.

    W trakcie spotkania do grona polityków dołączył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który połączył się z Warszawą za pomocą telekonferencji.

    Wołodymy Zełenski po rozmowach w Warszawie

    Wieczorem w mediach społecznościowych prezydenta Ukrainy pojawiło się podsumowanie rozmów i podziękowania dla polskiego prezydenta.

    "Dziękuję Karolowi Nawrockiemu za zorganizowanie tego ważnego spotkania. Była to cenna okazja do uzgodnienia naszych stanowisk przed ważnymi wydarzeniami dyplomatycznymi" - napisał Zełenski.

    Ukraiński przywódca podziękował za wsparcie i kondolencje w związku z rosyjskim atakiem rakietowym. A także złożył kondolencje dla Polaków po śmierci pilota, który zginął w katastrofie myśliwca F-16 w Radomiu.

    "Nasze serca są z rodziną i bliskimi zmarłego. Nasza siła tkwi w jedności. I bardzo cieszy fakt, że nasze stanowisko jest spójne: aby osiągnąć pokój, musimy wywrzeć większą presję na Rosję. Sankcje są skuteczne i muszą pozostać aktualne. Odmowa Moskwy udziału w formacie przywódców musi spotkać się z konkretnymi rozwiązaniami" - podkreślił.

    "Kluczowe jest, abyśmy utrzymywali stałą koordynację i pracowali ramię w ramię, aby jednolite stanowisko europejskie było wyraźnie słyszalne w Waszyngtonie" - dodał.

