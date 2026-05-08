Dwóch Rosjan skazanych w Ukrainie. Jeden z nich to doradca Putina

Krzysztof Ryncarz

Doradca Władimira Putina Władimir Miediński oraz szef moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Anatolij Torkunow zostali zaocznie skazani na 10 lat więzienia i konfiskatę majątku przez ukraiński sąd. Mężczyźni wydali propagandowy podręcznik szkolny używany w Donbasie. Uznano, ze w ten sposób usprawiedliwiają rosyjską agresję i okupację wschodniej Ukrainy.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Anatolij Torkunow (L) i Władimir Miediński (P) Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket / Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Getty Images

W skrócie

  • Ukraiński sąd skazał Władimira Miedińskiego i Anatolija Torkunowa zaocznie na 10 lat więzienia i orzekł konfiskatę ich majątku.
  • Wyrok dotyczy wydania podręcznika szkolnego, który był używany w Donbasie i uznany za narzędzie propagandy uzasadniającej rosyjską agresję i okupację we wschodniej Ukrainie.
  • Obaj mężczyźni zostali uznani za winnych naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz publicznego usprawiedliwiania rosyjskich działań wojennych.
Biuro ukraińskiego prokuratura generalnego poinformowało, że Miediński oraz Torkunow zostali skazani za dwa przestępstwa: naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz usprawiedliwianie rosyjskiej agresji i gloryfikowanie żołnierzy biorących w niej udział.

Kijowski sąd uznał obu Rosjan za winnych stawianych im zarzutów i skazał ich na 10 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku. Wyrok został wydany w trybie zaocznym.

Władimir Miediński to jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Władimira Putina. Brał on udział m.in. w negocjacjach pokojowych z Ukrainą w lutym w Genewie.

Rosyjscy politycy skazani w Ukrainie. Powodem podręcznik do historii

Miediński i Torkunow zostali skazani w związku z wydaniem w 2023 roku podręcznika do nauki historii Rosji dla klasy 11. Obaj są redaktorami publikacji.

"Według śledztwa podręcznik ten stał się jednym z narzędzi rosyjskiej polityki informacyjnej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Jego treść zawiera publiczne wezwania do zmiany granic terytorialnych i państwowych Ukrainy, usprawiedliwia zbrojną agresję Rosji, tymczasową okupację terytoriów ukraińskich oraz kształtuje u uczniów zniekształcony, ideologicznie zaangażowany obraz wydarzeń najnowszej historii" - przekazał ukraińska prokuratura generalna.

Podręcznik ma być stosowany w Rosji, ale również na okupowanych terytoriach ukraińskich w obwodach: donieckim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim i na Krymie.

