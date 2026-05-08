W skrócie Ukraiński sąd skazał Władimira Miedińskiego i Anatolija Torkunowa zaocznie na 10 lat więzienia i orzekł konfiskatę ich majątku.

Wyrok dotyczy wydania podręcznika szkolnego, który był używany w Donbasie i uznany za narzędzie propagandy uzasadniającej rosyjską agresję i okupację we wschodniej Ukrainie.

Obaj mężczyźni zostali uznani za winnych naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz publicznego usprawiedliwiania rosyjskich działań wojennych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Biuro ukraińskiego prokuratura generalnego poinformowało, że Miediński oraz Torkunow zostali skazani za dwa przestępstwa: naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz usprawiedliwianie rosyjskiej agresji i gloryfikowanie żołnierzy biorących w niej udział.

Kijowski sąd uznał obu Rosjan za winnych stawianych im zarzutów i skazał ich na 10 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku. Wyrok został wydany w trybie zaocznym.

Władimir Miediński to jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Władimira Putina. Brał on udział m.in. w negocjacjach pokojowych z Ukrainą w lutym w Genewie.

Rosyjscy politycy skazani w Ukrainie. Powodem podręcznik do historii

Miediński i Torkunow zostali skazani w związku z wydaniem w 2023 roku podręcznika do nauki historii Rosji dla klasy 11. Obaj są redaktorami publikacji.

"Według śledztwa podręcznik ten stał się jednym z narzędzi rosyjskiej polityki informacyjnej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Jego treść zawiera publiczne wezwania do zmiany granic terytorialnych i państwowych Ukrainy, usprawiedliwia zbrojną agresję Rosji, tymczasową okupację terytoriów ukraińskich oraz kształtuje u uczniów zniekształcony, ideologicznie zaangażowany obraz wydarzeń najnowszej historii" - przekazał ukraińska prokuratura generalna.

Podręcznik ma być stosowany w Rosji, ale również na okupowanych terytoriach ukraińskich w obwodach: donieckim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim i na Krymie.

Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczni Polsat News