Dwóch Rosjan skazanych w Ukrainie. Jeden z nich to doradca Putina
Doradca Władimira Putina Władimir Miediński oraz szef moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Anatolij Torkunow zostali zaocznie skazani na 10 lat więzienia i konfiskatę majątku przez ukraiński sąd. Mężczyźni wydali propagandowy podręcznik szkolny używany w Donbasie. Uznano, ze w ten sposób usprawiedliwiają rosyjską agresję i okupację wschodniej Ukrainy.
W skrócie
Biuro ukraińskiego prokuratura generalnego poinformowało, że Miediński oraz Torkunow zostali skazani za dwa przestępstwa: naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz usprawiedliwianie rosyjskiej agresji i gloryfikowanie żołnierzy biorących w niej udział.
Kijowski sąd uznał obu Rosjan za winnych stawianych im zarzutów i skazał ich na 10 lat pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku. Wyrok został wydany w trybie zaocznym.
Władimir Miediński to jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Władimira Putina. Brał on udział m.in. w negocjacjach pokojowych z Ukrainą w lutym w Genewie.
Rosyjscy politycy skazani w Ukrainie. Powodem podręcznik do historii
Miediński i Torkunow zostali skazani w związku z wydaniem w 2023 roku podręcznika do nauki historii Rosji dla klasy 11. Obaj są redaktorami publikacji.
"Według śledztwa podręcznik ten stał się jednym z narzędzi rosyjskiej polityki informacyjnej na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Jego treść zawiera publiczne wezwania do zmiany granic terytorialnych i państwowych Ukrainy, usprawiedliwia zbrojną agresję Rosji, tymczasową okupację terytoriów ukraińskich oraz kształtuje u uczniów zniekształcony, ideologicznie zaangażowany obraz wydarzeń najnowszej historii" - przekazał ukraińska prokuratura generalna.
Podręcznik ma być stosowany w Rosji, ale również na okupowanych terytoriach ukraińskich w obwodach: donieckim, ługańskim, zaporoskim, chersońskim i na Krymie.