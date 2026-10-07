W skrócie W nocy ukraińskie siły powietrzne poinformowały o poderwaniu przez Rosję trzech bombowców Tu-160 i sześciu samolotów rozpoznawczych Tu-95.

W nocy doszło do eksplozji oraz ataków w Kijowie, Dnieprze i Zaporożu, a w stolicy odnotowano uszkodzenia w kilku dzielnicach oraz pożary.

Nad ranem syreny alarmowe rozległy się w większości regionów Ukrainy w związku ze zmasowanym atakiem, podczas którego użyto balistyki, pocisków manewrujących i dronów szturmowych.

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Ukraińskie siły powietrzne informowały we wtorek wieczorem o starcie trzech bombowców Tu-160 z rosyjskiej bazy lotniczej Biełaja w obwodzie irkuckim.

Ostrzegano, że w przypadku wystrzelenia pocisków manewrujących wejdą one w strefę powietrzną Ukrainy około pół godziny po północy.

Po godz. 3.00 przekazano, że Rosja poderwała jeszcze sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95. "Nie ignorujcie sygnałów alarmu powietrznego i przeczekajcie w schronach" - zaapelowano w komunikacie.

Ukraina. Dwie serie wybuchów w Kijowie

Jak informuje ukraińska agencja Unian, minionej nocy w eksplozje rozległy się w Kijowie, Dnieprze i Zaporożu. Ogłoszono alarm o zagrożeniu atakami z powietrza.

Około godz. 4.00 czasu lokalnego w stolicy Ukrainy słychać było kolejne wybuchy i uruchomione syreny alarmowe.

W rejonie obołonskim doszło do trafienia w teren zabudowy mieszkalnej. W rejonie podolskim wybuchł pożar w pomieszczeniach magazynowych, w darnyckim płomienie zajęły pojedyncze punkty na otwartym obszarze, natomiast w szewczenkowskim doszło do nieokreślonych jeszcze zniszczeń - informował w komunikatach na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Jak dodał włodarz miasta, zginęły co najmniej dwie osoby.

Zmasowany atak Rosji. Syreny alarmowe w większości Ukrainy

Według portalu Ukraińska Prawda do rana syreny alarmowe z powodu rosyjskich ataków uruchomiono w większości Ukrainy.

"W nocy 7 października rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły szeroko zakrojony wspólny atak na terytorium Ukrainy, jednocześnie wykorzystując balistykę, pociski manewrujące i drony szturmowe" - podano.

Źródła: Ukrinform, Ukraińska Prawda



