Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Dwie serie eksplozji w Kijowie. Rosja poderwała taktyczne bombowce

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rosja poderwała trzy bombowce strategiczne Tu-160 oraz sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95 - poinformowały w nocy Siły Powietrzne Ukrainy. Kilka godzin później doszło do eksplozji w Kijowie i Dnieprze. Nad ranem alarm w ukraińskich regionach rozległ się ponownie, a w stolicy słychać było kolejne wybuchy. Zginęły dwie osoby.

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Strategiczny bombowiec Tu-160 z białym kadłubem i skrzydłami zmiennej geometrii nad pustynnym terenem.
Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-160. Zdj. ilustracyjneARTEM ALEXANDROVICH / STOCKTREK IMAGESAFP

W skrócie

  • W nocy ukraińskie siły powietrzne poinformowały o poderwaniu przez Rosję trzech bombowców Tu-160 i sześciu samolotów rozpoznawczych Tu-95.
  • W nocy doszło do eksplozji oraz ataków w Kijowie, Dnieprze i Zaporożu, a w stolicy odnotowano uszkodzenia w kilku dzielnicach oraz pożary.
  • Nad ranem syreny alarmowe rozległy się w większości regionów Ukrainy w związku ze zmasowanym atakiem, podczas którego użyto balistyki, pocisków manewrujących i dronów szturmowych.
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Ukraińskie siły powietrzne informowały we wtorek wieczorem o starcie trzech bombowców Tu-160 z rosyjskiej bazy lotniczej Biełaja w obwodzie irkuckim.

Ostrzegano, że w przypadku wystrzelenia pocisków manewrujących wejdą one w strefę powietrzną Ukrainy około pół godziny po północy.

Po godz. 3.00 przekazano, że Rosja poderwała jeszcze sześć samolotów rozpoznawczych Tu-95. "Nie ignorujcie sygnałów alarmu powietrznego i przeczekajcie w schronach" - zaapelowano w komunikacie.

Ukraina. Dwie serie wybuchów w Kijowie

Jak informuje ukraińska agencja Unian, minionej nocy w eksplozje rozległy się w Kijowie, Dnieprze i Zaporożu. Ogłoszono alarm o zagrożeniu atakami z powietrza.

Około godz. 4.00 czasu lokalnego w stolicy Ukrainy słychać było kolejne wybuchy i uruchomione syreny alarmowe.

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W rejonie obołonskim doszło do trafienia w teren zabudowy mieszkalnej. W rejonie podolskim wybuchł pożar w pomieszczeniach magazynowych, w darnyckim płomienie zajęły pojedyncze punkty na otwartym obszarze, natomiast w szewczenkowskim doszło do nieokreślonych jeszcze zniszczeń - informował w komunikatach na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko.

Jak dodał włodarz miasta, zginęły co najmniej dwie osoby.

Zmasowany atak Rosji. Syreny alarmowe w większości Ukrainy

Według portalu Ukraińska Prawda do rana syreny alarmowe z powodu rosyjskich ataków uruchomiono w większości Ukrainy.

"W nocy 7 października rosyjskie siły okupacyjne przeprowadziły szeroko zakrojony wspólny atak na terytorium Ukrainy, jednocześnie wykorzystując balistykę, pociski manewrujące i drony szturmowe" - podano.

Źródła: Ukrinform, Ukraińska Prawda

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