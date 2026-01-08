W skrócie Rosyjskie wojska zwiększają intensywność ataków na kierunkach pokrowskim i hulajpolskim.

Ukraińskie siły bronią utrzymują część pozycji, choć Rosjanie zajmują kolejne obszary.

Nową taktyką przeciwnika są ataki niewielkich grup infiltrujących ukraińskie linie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na całej linii frontu w Ukrainie doszło w ciągu ostatniej doby do wyjątkowo intensywnych walk.

Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, odnotowano łącznie 275 starć bojowych, a największa aktywność wojsk rosyjskich koncentrowała się na kierunkach pokrowskim w obwodzie donieckim oraz hulajpolskim w obwodzie zaporoskim. Tylko na tych dwóch odcinkach Rosjanie przeprowadzili odpowiednio 77 i 40 ataków.

Wojna w Ukrainie. Najbardziej zapalne odcinki frontu

Na kierunku pokrowskim ukraińscy obrońcy powstrzymali dziesiątki rosyjskich szturmów w rejonie m.in. Pokrowska, Myrnohradu, Rodyńskiego, Udacznego i Szachowego.

Z kolei na kierunku hulajpolskim walki toczyły się w pobliżu Hulajpola, Dobropola, Warwariwki i Bilohirii. Według ukraińskiego dowództwa to właśnie te dwa odcinki pozostają obecnie najbardziej newralgiczne.

Na pozostałych kierunkach również dochodziło do intensywnych starć. Na kierunku kostantynowskim Rosjanie atakowali 22 razy, a na lymanowskim - 18. Ukraińskie wojska odpierały też kolejne szturmy na kierunkach kupiańskim, kramatorskim, słowiańskim, orichowskim i oleksandriwskim. Na północy, na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim, odnotowano trzy ataki oraz blisko 90 ostrzałów, w tym z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Walki na froncie. Rosyjskie postępy i "szara strefa"

W tle trwających walk ukraiński Sztab Generalny informuje, że siłom rosyjskim udało się w ciągu doby zająć łącznie około 10,5 km kw. terenu w rejonach Pokrowska i Hulajpola. Dane te potwierdzają również analitycy projektu DeepState, którzy zwracają uwagę na wyraźny wzrost aktywności Rosjan, zwłaszcza na kierunku hulajpolskim.

Na odcinku pokrowskim, gdzie rosyjska ofensywa trwa nieprzerwanie od ponad półtora roku, większość aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej znalazła się pod kontrolą najeźdźcy.

Ukraińska armia wciąż utrzymuje jednak część pozycji w północnych dzielnicach Pokrowska i Myrnohradu. Obszar ten ma obecnie charakter tzw. szarej strefy, z przemieszanymi pozycjami obu stron i bardzo wysoką aktywnością dronów. Podobna sytuacja panuje w samym Hulajpolu.

Rosjanie atakują na froncie. Taktyka małych grup

Analitycy zwracają uwagę, że trudne warunki pogodowe ograniczają użycie bezzałogowców, co wpływa na zmianę rosyjskiej taktyki.

Coraz częściej podejmowane są próby infiltracji ukraińskich pozycji przez niewielkie, dwu-czteroosobowe grupy żołnierzy. Mimo presji ze strony Rosjan, na Wołyniu i Polesiu nie odnotowano oznak formowania się nowych wrogich zgrupowań ofensywnych.

Źródło: "Ukrainska Pravda", UNIAN

"Polityczny WF": Konstruktywne wotum nieufności. PiS szykuje zwrot akcji INTERIA.PL