Dwa tankowce trafione, w porcie wybuchł pożar. Ukraińcy atakują w Rosji

W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o trafieniu dwóch rosyjskich tankowców przy wejściu do portu w Noworosyjsku.

Za pomocą dronów przeprowadzono atak na rosyjski port w Primorsku w obwodzie leningradzkim, po którym wybuchł pożar, ale nie doszło do wycieku ropy.

Gubernator Aleksander Drozdenko przekazał, że w północno-zachodnim obwodzie leningradzkim zestrzelono ponad 60 ukraińskich dronów w ciągu nocy.

"Nasi żołnierze kontynuują uderzenia w objęte sankcjami jednostki rosyjskiej floty cieni. Dwie z nich zostały trafione na wodach u wejścia do portu w Noworosyjsku" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Dwa tankowce rosyjskiej floty cieni trafione

Jak dodał polityk, trafione tankowce były aktywnie wykorzystywane do transportu ropy naftowej.

"Nie będą tego robić już nigdy więcej" - wskazał Zełenski. Swój wpis polityk uzupełnił filmem, przedstawiającym moment ataku.

"Ukraińskie możliwości w zakresie przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu będą dalej aktywnie rozwijane - na morzu, w powietrzu i na lądzie" - zapewnił prezydent Zełenski.

Porty w Noworosyjsku i Primorsku pod ostrzałem

Atak na położony w Kraju Krasnodarskim Noworosyjsk to niejedyne skuteczne uderzenie Ukrainy z minionej nocy. Drony zaatakowały także inny rosyjski port - w Primorsku w obwodzie leningradzkim.

Informacje o ataku przekazał rosyjski gubernator tego regionu Aleksander Drozdenko. Jak wyjaśnił, w wyniku uderzenia na terytorium obiektu wybuchł pożar. Nie doszło jednak do wycieku ropy.

Polityk przekazał również, że w ciągu nocy nad północno-zachodnim obwodem leningradzkim zestrzelono łącznie ponad 60 ukraińskich dronów.

Źródło: Reuters

