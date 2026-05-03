Dwa tankowce trafione, w porcie wybuchł pożar. Ukraińcy atakują w Rosji
Ukraina przeprowadziła dwa udane ataki na rosyjskie porty - w Noworosyjsku i w Primorsku. W pierwszym z nich ofiarą ukraińskiego sprzętu padły dwa tankowce, należące do rosyjskiej floty cieni, w wyniku drugiego na terenie obiektu wybuchł pożar. "Nasze możliwości w zakresie ataków dalekiego zasięgu będą aktywnie rozwijane - na morzu, w powietrzu i na lądzie" - zapewnił we wpisie Wołodymyr Zełenski.
W skrócie
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o trafieniu dwóch rosyjskich tankowców przy wejściu do portu w Noworosyjsku.
- Za pomocą dronów przeprowadzono atak na rosyjski port w Primorsku w obwodzie leningradzkim, po którym wybuchł pożar, ale nie doszło do wycieku ropy.
- Gubernator Aleksander Drozdenko przekazał, że w północno-zachodnim obwodzie leningradzkim zestrzelono ponad 60 ukraińskich dronów w ciągu nocy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Nasi żołnierze kontynuują uderzenia w objęte sankcjami jednostki rosyjskiej floty cieni. Dwie z nich zostały trafione na wodach u wejścia do portu w Noworosyjsku" - napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.
Wojna w Ukrainie. Dwa tankowce rosyjskiej floty cieni trafione
Jak dodał polityk, trafione tankowce były aktywnie wykorzystywane do transportu ropy naftowej.
"Nie będą tego robić już nigdy więcej" - wskazał Zełenski. Swój wpis polityk uzupełnił filmem, przedstawiającym moment ataku.
"Ukraińskie możliwości w zakresie przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu będą dalej aktywnie rozwijane - na morzu, w powietrzu i na lądzie" - zapewnił prezydent Zełenski.
Wojna w Ukrainie. Porty w Noworosyjsku i Primorsku pod ostrzałem
Atak na położony w Kraju Krasnodarskim Noworosyjsk to niejedyne skuteczne uderzenie Ukrainy z minionej nocy. Drony zaatakowały także inny rosyjski port - w Primorsku w obwodzie leningradzkim.
Informacje o ataku przekazał rosyjski gubernator tego regionu Aleksander Drozdenko. Jak wyjaśnił, w wyniku uderzenia na terytorium obiektu wybuchł pożar. Nie doszło jednak do wycieku ropy.
Polityk przekazał również, że w ciągu nocy nad północno-zachodnim obwodem leningradzkim zestrzelono łącznie ponad 60 ukraińskich dronów.
Źródło: Reuters