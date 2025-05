- Moja pierwsza myśl - Rosjanie mogą jednak przygotowywać się do eskalacji z krajami skandynawskim lub bałtyckimi. To pierwsze zweryfikowane dane, że jakaś grupa tam się znajduje i jest niestandardowe - ocenił.

- Umieszczenie namiotów, by zgromadzić określoną liczbę żołnierzy, stworzyć tam napięcie, zmusić kraje do oszczędzania amunicji, przekazywanej Ukrainie - zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu minister obrony Finlandii Antti Hakkanen przedstawił nowe założenia, będące odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji. Jak przekazał, podniesiony zostanie wiek obywateli wchodzących w skład rezerwy. - To dowód dla sojuszników z NATO, że Finlandia, przystępując do Sojuszu, bardzo poważnie podchodzi do kwestii wzmocnienia obronności kraju - podkreślał podczas konferencji prasowej.