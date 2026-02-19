Dwa kraje grożą Ukrainie, w tle rosyjski rurociąg. Ekspert: Bardzo wątpię

W skrócie Węgry wstrzymały dostawy oleju napędowego do Ukrainy, a Słowacja zagroziła zaprzestaniem awaryjnych dostaw energii elektrycznej.

Kroki te mają związek z uszkodzeniem rurociągu "Przyjaźń" podczas rosyjskiego ataku, o czym poinformowała strona ukraińska.

Ekspert Giennadij Riabcew ocenił, że wstrzymanie węgierskich dostaw oleju napędowego nie miałoby większego znaczenia dla Ukrainy, a działania polityków mogą być związane z wewnętrznymi wydarzeniami w ich krajach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ostatnich dniach minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował o wstrzymaniu węgierskich dostaw oleju napędowego do Ukrainy, z kolei premier Słowacji Robert Fico zagroził zaprzestaniem awaryjnych dostaw energii elektrycznej.

Obie te deklaracje europejskich przywódców mają związek z wstrzymaniem działania przebiegającego przez terytorium Ukrainy rurociągu "Przyjaźń", który, jak informuje strona ukraińska, został uszkodzony w czasie rosyjskiego ataku.

Węgry i Słowacja grożą Ukrainie. Chodzi o rurociąg "Przyjaźń"

- Wnieśliśmy pozew do sądu przeciwko słowackiemu rządowi z prośbą o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia zakazu eksportu energii elektrycznej. Bardzo wątpię, że sędzia utrzyma to postanowienie w sytuacji zniszczenia rurociągu na terytorium Ukrainy - stwierdził ekspert ds. energetyki Giennadij Riabcew w rozmowie z agencją Unian.

Jak dodał, nieuzasadnione wstrzymanie dostaw wiązałoby się dla Węgier i Słowacji z ryzykiem nałożenia poważnych kar finansowych, jako że takie działanie naruszyłoby przepisy ENTSO-E (stowarzyszenia zrzeszającego 40 europejskich operatorów energii - red.).

- To strzał w stopę. W rzeczywistości pozbawiają własne firmy zyskownych kontraktów, aby zachować wyniki jednej prywatnej firmy (węgierskiego giganta naftowego MOL - red.) - powiedział ekspert.

Tego typu podejście, jak zauważył, wiązałoby się z ograniczeniem zysków wielu rodzimych firm energetycznych - a tym samym także wpływów do budżetów państwowych.

Słowacja i Węgry chcą ograniczyć dostawy do Ukrainy. Ekspert: Bez znaczenia

Jak podkreślił ekspert, o ile ograniczenie dostaw energii ze Słowacji w sytuacjach awaryjnych mogłoby okazać się bolesne dla mieszkańców Ukrainy, tak wstrzymanie importu węgierskiego oleju "nie miałoby większego znaczenia". - Ten zasób można łatwo zastąpić - wyjaśnił.

W opinii Riabcewa zdecydowany sprzeciw węgierskich władz ma związek ze zbliżającymi się wyborami w tym kraju, w których, wierząc sondażom, Viktor Orban może stracić władzę.

- Musi coś zrobić, aby poprawić sytuację. Stara się być troskliwym ojcem dla swoich wyborców, dbając o to, by ceny produktów naftowych nie rosły - podsumował.

Źródło: Unian

"Koalicja 15 października ma się dobrze". Poseł Lewicy uspokaja po rozpadzie Polski 2050 Polsat News Polsat News