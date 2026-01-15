Mychajło Fedorow - nowy szef resortu obrony Ukrainy - ujawnił dane dotyczące sytuacji kadrowej w armii. Według nich, oprócz żołnierzy, którzy samowolnie oddalili się z jednostek, a jest ich około 200 tysięcy, poszukiwanych jest około dwóch milionów obywateli unikających służby wojskowej.

Ukraińskie siły zbrojne od lat funkcjonują pod presją, broniąc kraju przed przeciwnikiem dysponującym przewagą liczebną i sprzętową. Warunki na linii frontu pozostają trudne, a oddziały Kijowa często zmuszone są do utrzymywania kluczowych pozycji mimo braków w ludziach i uzbrojeniu.

Wojna w Ukrainie. Problemy kadrowe w armii Kijowa

Choć doniesienia o spadku morale i przypadkach dezercji pojawiały się w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu, informacja przekazana przez Fedorowa podczas posiedzenia parlamentu stanowi pierwszy moment, w którym ukraiński urzędnik oficjalnie potwierdził skalę tego zjawiska.

Obecne przepisy wymagają, aby wszyscy mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat zarejestrowali się w wojsku i posiadali przy sobie stosowne dokumenty, przy czym mobilizacji podlegają osoby w wieku od 25 do 60 lat.

Prawo stanu wojennego zabrania wyjazdu z kraju mężczyznom w wieku 23-60 lat uprawnionym do służby, jednak dziesiątki tysięcy osób opuściły Ukrainę nielegalnie.

Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, to właśnie kwestie kadrowe w armii mają być jednym z priorytetów nowego szefa resortu obrony Ukrainy.

Ukraina. Wyzwania przed nowym ministrem obrony

Mychajło Fedorow, który w przyszłym tygodniu skończy 35 lat, jest najmłodszą osobą na stanowisku ministra obrony w historii Ukrainy. Zastąpił Denysa Szmyhala, który objął funkcję pierwszego wicepremiera oraz ministra energetyki.

Wcześniej Fedorow pełnił funkcję wicepremiera i ministra transformacji cyfrowej, nadzorując m.in. projekt rozwoju wojsk bezzałogowych. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w obliczu problemów z zasobami ludzkimi, postęp technologiczny staje się kluczowy.

- Więcej robotów oznacza mniejsze straty, więcej technologii oznacza mniej ofiar śmiertelnych. Życie ukraińskich bohaterów jest wartością najwyższą - zaznaczył Fedorow.

