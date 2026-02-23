W skrócie Siedmiu policjantów zostało rannych w wyniku eksplozji prowizorycznego ładunku wybuchowego w Mikołajowie, z czego dwie osoby są w stanie krytycznym.

W Dnieprze doszło do kolejnego tego wieczora ataku na ukraińskich policjantów. Według służb nikt nie ucierpiał po wybuchu w komisariacie miejscowej policji.

Wcześniej w zamachu we Lwowie zginęła 23-letnia funkcjonariuszka policji, a ponad 20 osób zostało rannych.

"Właśnie otrzymałem pierwsze raporty od funkcjonariuszy organów ścigania dotyczące wybuchu w Mikołajowie. Poszkodowani zostali funkcjonariusze policji krajowej - siedem osób rannych, dwie z nich są w stanie krytycznym. Otrzymują niezbędną pomoc" - powiadomił w serwisie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podkreślił przywódca, "wyjaśniane są wszystkie okoliczności, w tym możliwość zamachu terrorystycznego". "Poleciłem policji krajowej i służbom bezpieczeństwa przekazanie opinii publicznej niezbędnych informacji" - zaznaczył Zełenski.

Ukraina: Eksplozja ładunku. Atak na policjantów w Mikołajowie

Agencja Unian, powołując się na ukraińską prokuraturę generalną, przekazała, że w poniedziałek wieczorem w Mikołajowie doszło do kolejnego ataku na funkcjonariuszy policji. Po godz. 17 czasu polskiego eksplodował domowej roboty ładunek wybuchowy.

"W mieście Mikołajów na terenie nieczynnej stacji benzynowej, położonej w pobliżu budynku administracyjnego komendy policji patrolowej w obwodzie mikołajowskim, doszło do eksplozji prowizorycznego ładunku wybuchowego" - czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury.

Jak poinformowano, atak nastąpił w momencie, gdy na terenie stacji paliw przebywali funkcjonariusze policji patrolowej, którzy przyjechali na zmianę i zaparkowali tam swoje samochody. "Dwóch z nich znajduje się w stanie krytycznym. Lekarze walczą o ich życie" - podano.

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy. "Pod nadzorem prokuratury obwodowej w Mikołajowie wszczęto dochodzenie w sprawie aktu terrorystycznego, który spowodował poważne skutki" - przekazano.

Ukraina: Wybuch na komisariacie w Dnieprze

Agencja RBC Ukraina poinformowała później, że w poniedziałek wieczorem w komisariacie policji obwodowej w Dnieprze rozległ się wybuch. "To już drugi atak tego wieczoru - kilka godzin wcześniej w Mikołajowie doszło do eksplozji" - zaznacza Unian.

Ukraińska policja potwierdziła, że do wybuchu doszło po godz. 19 czasu polskiego. "W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Fala uderzeniowa uszkodziła okna, meble i sprzęt komputerowy. Uszkodzony został również samochód zaparkowany obok budynku" - poinformowano w oświadczeniu.

Funkcjonariusze dodali, że badane są okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracują śledczy, eksperci od materiałów wybuchowych oraz biegli z zakresu kryminalistyki.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że do eksplozji doszło po lewobrzeżnej stronie miasta. Podaje się, że w jednym z pomieszczeń wybuchł nieznany przedmiot.

"To nie jest zbieg okoliczności". We Lwowie zginęła policjantka

"Przedwczoraj doszło do zamachu na policjantów we Lwowie. To nie jest zbieg okoliczności. Wróg celowo próbuje zabijać ukraińskich policjantów, którzy codziennie stoją na straży ludzi i państwa. Oceniamy te wydarzenia jako celowy atak na system porządku publicznego i destabilizację sytuacji w kraju" - oświadczył szef Policji Narodowej Ukrainy Iwan Wyhiwski.

W nocy z soboty na niedzielę w centrum Lwowa rozległy się dwie eksplozje. W wyniku zamachu zginęła 23-letnia policjantka Wiktoria Szpyłka, a ponad 20 osób zostało rannych. Czego część przebywa w szpitalach w ciężkim stanie. Pierwszy wybuch nastąpił, gdy na miejsce przybył patrol. Kiedy dotarła druga ekipa, nastąpiła kolejna eksplozja.

W związku z wydarzeniami we Lwowie służby zatrzymały 33-letnią kobietę, mieszkankę obwodu rówieńskiego. W poniedziałek podejrzana o przeprowadzenie zamachu terrorystycznego została aresztowana bez możliwości zwolnienia za kaucją. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że zatrzymana miała 18-letnią wspólniczkę.

