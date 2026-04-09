Ukraińcy unieruchomili prom kolejowy Sławianin kursujący przez Cieśninę Kerczeńską - podał w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Jak czytamy, tym samym Kijów wyeliminował z eksploatacji ostatni tego typu rosyjski statek w regionie. Jednostka odpowiadała za transport zaopatrzenia rosyjskiej armii na nielegalnie okupowanym Krymie. Transportowano nią paliwo, smary, broń, amunicję oraz sprzęt wojskowy.

Wojna w Ukrainie. Cios w Rosjan na Krymie, stracili ostatni prom kolejowy

Z wyjawionych informacji dowiadujemy się, że Sławianin był już atakowany w marcu, jednak wtedy został tylko lekko uszkodzony. Unieruchomiono wtedy natomiast inną taką jednostkę - Awangard.

Do uderzenia dronowego, które doprowadziło do unieruchomienia jednostki, doszło w nocnym ataku z 6 na 7 kwietnia.

The Kyiv Independent, opisując szczegóły, powołuje się na komunikat wywiadu, podkreślając, że nie można obecnie zweryfikować rzeczywistego stanu jednostki. Tajemniczy pozostają też sami Ukraińcy - szczegółów dotyczących skali strat nie podają, wskazując jedynie, że prom "nie jest już sprawny".

Wywiad podkreśla natomiast wagę sukcesu operacji, bo prom jako ostatni kursował na kluczowej dla okupantów na Krymie trasie zaopatrzeniowej.

Cieśnina Kerczeńska, po której pływał Sławianin, to 35-kilometrowy szlak łączący Morze Czarne z Morzem Azowskim. Oddziela nielegalnie okupowany od 2014 roku przez Rosjan Krym od rosyjskiego Półwyspu Tamańskiego.

Kijów regularnie atakuje infrastrukturę Rosjan na okupowanych terytoriach, by osłabiać potencjał wroga, zakłócać logistykę i ograniczać pozyskiwanie środków przeznaczanych przez Kreml na wojnę.

Źródło: The Kyiv Independent

