W skrócie Ukraińscy żołnierze alarmują, że Rosja wykorzystuje trwające zawieszenie broni w Ołeszkach do intensywnych przygotowań wojskowych przed planowaną ofensywą na Chersoń.

Zawieszenie broni rozpoczęło się 27 października i potrwa do 1 listopada, umożliwiając ewakuację cywilów z Ołeszek, w których panuje głód, brakuje leków i wody.

Porozumienie o rozejmie zawarto przy wsparciu Melanii Trump, jednak Ukraina obawia się wykorzystania ewakuacji przez Rosję jako narzędzia propagandowego.

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Czy Rosjanie potajemnie przygotowują się do wielkiej ofensywy na Chersoń? - zastanawia się portal tygodnika "Bild".

Od wtorku w regionie trwa zawieszenie broni. Rosyjskie propagandowe nagrania pokazują, jak okupanci oczyszczają z min "drogę śmierci", prowadzącą z Ołeszek na południowy wschód do najbliższego miasta Radensk. Od soboty ma bowiem rozpocząć się ewakuacja mieszkańców Ołeszek.

Rosja wykorzysta rozejm w Ołeszkach do ataku na Chersoń? "Dla nich jest to jasne"

"Jednak z dala od kremlowskiej propagandy kilku ukraińskich żołnierzy donosi o nagraniach z dronów, które pokazują intensywne przygotowania wojskowe. Dla nich jest to jasne: Rosjanie przygotowują podczas zawieszenia broni wielką ofensywę na Chersoń, która najprawdopodobniej rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu zawieszenia broni 1 listopada" - opisuje portal.

"To jakieś szaleństwo". Rosyjskie ciężarówki dowożą kolejnych żołnierzy

"Bild" przywołuje słowa jednego z żołnierzy, który twierdzi, że rosyjskie ciężarówki Kamaz, przewożące bojowników, jeżdżą nieprzerwanie. - To jakieś cholerne szaleństwo! Obszar przemysłowy w Kachowce (na wschód od Ołeszek - red.) jest osłonięty siatkami antydronowymi - mówi wojskowy.

Ołeszki leżą zaledwie cztery kilometry na południe od Chersonia. Miasto zostało zajęte przez Rosjan na początku pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku, ale jeszcze w tym samym roku 11 listopada zostało wyzwolone przez Ukraińców. Od tego czasu granicę wyznacza Dniepr - na południu, gdzie leżą również Ołeszki, teren okupują Rosjanie. Możliwe, że teraz chcą oni ponownie przedostać się przez rzekę - pisze "Bild".

"Szykują coś strasznego". Rosja tworzy nowy front?

Według portalu wszystko wskazuje na to, że Rosjanie wzdłuż Dniepru tworzą front o długości około stu kilometrów. Mieszkańcy miasta Hoła Prystań, które leży około 14 kilometrów na południowy zachód od Chersonia, donoszą o dużej liczbie rosyjskich ciężarówek wojskowych.

- Co więcej las w pobliżu Radenska został dosłownie praktycznie wypełniony wyrzutniami rakietowymi Grad - relacjonuje ukraiński żołnierz. - Las jest wycinany, a drewno wywożone. Schrony są wzmacniane. Szykują coś strasznego - dodaje.

Inny żołnierz informuje, że rosyjscy okupanci przesuwają jednostki dronowe bliżej Dniepru. - Po zakończeniu zawieszenia broni sytuacja z pewnością się zaostrzy - przewiduje wojskowy. Nie wyklucza możliwości desantu wojsk przez rzekę.

Ewakuacja okupowanych Ołeszek. Nie wszyscy mogą o niej wiedzieć

"Bild" podaje też, że mieszkańcy Ołeszek cieszą się z ewakuacji, a przynajmniej ci, którzy o niej wiedzą. "Każdy, kto chce wydostać się z tego piekła głodu, musi wpisać się na listę. Jednak z powodu braku dostępu do internetu, nie wszyscy spośród około dwóch tysięcy pozostałych mieszkańców zdają sobie z tego sprawę" - pisze portal i dodaje, że ewakuowani będą wyłącznie ludzie, zwierzęta domowe muszą pozostać w Ołeszkach.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosja wykorzysta ewakuację Ołeszek do celów propagandowych, by stworzyć iluzję ratowania ludzi, których wcześniej terroryzowała. Ukraiński przywódca przewiduje, że ewakuowani ludzie mogą najpierw trafić do Rosji, a Moskwa "zrobi wszystko, co w jej mocy", by tam pozostali.

Tragiczna sytuacja w Ołeszkach. Głód, brak leków i wody

Sytuacja mieszkańców Ołeszek jest tragiczna. W mieście panuje głów, brakuje leków i wody. Zagrożeniem były także nieustanne rosyjskie ataki rakietowe i dronowe, a zaminowane drogi uniemożliwiały ucieczkę.

W sprawie Ołeszek interweniował papież Leon XIV, który telefonicznie rozmawiał na ten temat najpierw z Władimirem Putinem, a potem z Wołodymyrem Zełenskim.

Biały Dom ogłosił w piątek 23 października, że przy pośrednictwie pierwszej damy USA Melanii Trump Ukraina i Rosja zgodziły się na rozejm. Potem oba kraje potwierdziły, że doszły do porozumienia. Zawieszenie broni, które ma umożliwić ewakuację, rozpoczęło się we wtorek 27 października i potrwa do sobotniego wieczora 1 listopada.

Źródło: "Bild"



