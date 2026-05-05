W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił apel Władimira Putina o zawieszenie broni na czas Dnia Zwycięstwa jako przejaw cynizmu.

Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie od 8 do 9 maja.

Rosyjska propozycja rozejmu została przedstawiona w obliczu wzmożonych obaw o bezpieczeństwo Putina. Tegoroczna parada w Moskwie odbędzie się bez pokazu ciężkiego sprzętu.

Rosyjskie agencje informacyjne przekazały w poniedziałek, że Władimir Putin ogłosił tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie w związku z Dniem Zwycięstwa - obchodami rocznicy porażki III Rzeszy w starciu z siłami ZSRR podczas II wojny światowej. Rozejm ma obowiązywać od 8 do 9 maja.

Zełenski wskazuje na cynizm Rosji. Ukraina ogłasza nowe zawieszenie broni

Mimo zapowiedzi rozejmu Rosja nie zdecydowała się na wstrzymanie uderzeń w dniach poprzedzających wydarzenie - poinformował we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, publikując zdjęcia z serii nocnych ataków na ukraińskie terytorium.

"To czysty cynizm - prosić o ciszę, by móc zorganizować propagandowe uroczystości, a jednocześnie przeprowadzać ataki rakietowe i dronowe przez wszystkie poprzedzające dni" - napisał w mediach społecznościowych.

Ponadto Kreml zagroził, że jeśli Ukraina zaatakuje w czasie ogłoszonego rozejmu, celem masowego odwetu rakietowego będzie centrum Kijowa. W odpowiedzi Ukraina ogłosiła dodatkowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać od północy z wtorku na środę.

Jak podkreślił Zełenski, Kijów będzie od tego momentu odpowiadał symetrycznie na działania rosyjskich władz. "Rosja może w każdej chwili przerwać ogień, a to powstrzymałoby wojnę i nasze reakcje" - stwierdził

Rosja odczuwa skutki wojny. "Obawy o bezpieczeństwo Putina"

Rosyjska propozycja zawieszenia broni na czas obchodów Dnia Zwycięstwa pojawia się w obliczu wzmożonych obaw o bezpieczeństwo Władimira Putina - zauważa "Financial Times". W poniedziałek, jeszcze przed podaniem informacji o rozejmie, donoszono o rozbiciu się ukraińskiego drona o wieżowiec w moskiewskiej dzielnicy.

Ukraina w ostatnich tygodniach nasiliła ataki dronów na cele w głąb Rosji, uszkadzając tamtejszą infrastrukturę naftową i gazową. Kreml reagował oskarżeniami w stronę kilku państw NATO, zarzucając im wspieranie ukraińskich wojsk dronowych.

Wobec ryzyka ukraińskich uderzeń po raz pierwszy od dwóch dekad w Moskwie parada z okazji Dnia Zwycięstwa odbędzie się bez pokazu ciężkiego sprzętu. Dotychczas święto było wykorzystywane przez Kreml do projekcji siły militarnej i wzmacniania przekazu o niepokonanej Rosji.

Źródła: "Financial Times", Unian

