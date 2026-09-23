W skrócie
- W nocy nad terytorium Rosji pojawiło się ponad 500 dronów, a w obwodzie samarskim płonęła rafineria ropy po wcześniejszym ataku.
- Uszkodzeniu uległy cztery szafy przekaźnikowe w obwodzie woroneskim, co spowodowało opóźnienia w transporcie amunicji i sprzętu wojskowego.
- Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o zestrzeleniu 514 ukraińskich dronów nad kilkoma regionami, w tym samarskim, riazańskim i niżnonowogrodzkim.
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Rosyjskie służby nadal walczą z pożarem rafinerii Kujbyszewskiej w Samarze - poinformował w środę rano ukraiński portal TSN. Obiekt został zaatakowany poprzedniego dnia. Nie wiadomo, czy wzniecony ogień jest następstwem kolejnych ataków, czy też wcześniejsza akcja gaśnicza okazała się nieskuteczna.
Rosja. Partyzanci wymierzają w kolej. Celem paraliż pociągów
Ponadto minionej nocy partyzanci z proukraińskiego ruchu ATESH zdołali uszkodzić cztery szafy przekaźnikowe, służące do zarządzania ruchem kolejowym, w obwodzie woroneskim. Do akcji doszło w Woroneżu, Nowoworonieżu, Liskach i Ostrogożsku.
"Awaria w obsłudze automatyzacji kolei oraz awaria szaf przekaźnikowych opóźniły dostawę amunicji i sprzętu inżynieryjnego do 1. i 15. Gwardii oraz 254. Pułku Zmotoryzowanej Strzelców. W rezultacie rosyjskie dowództwo musiało pilnie zaangażować ekipy naprawcze i przeznaczyć dodatkowe zasoby na ochronę infrastruktury" - oświadczyli partyzanci.
Jak dodano, operacja zakłócenia logistyki została przeprowadzona jako wsparcie dla misji "Vivaldi", prowadzonej przez Siły Zbrojne Ukrainy.
Ministerstwo Obrony Rosji: Zestrzelono ponad 500 dronów
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało w środę, że zeszłej nocy zneutralizowano 514 ukraińskich dronów. Według resortu bezzałogowce zostały przechwycone także nad odległymi od linii frontu obwodami: niżnonowogrodzkim (około 700 km od frontu), riazańskim (ok. 400 km) oraz saratowskim, samarskim i uljanowskim (ponad 1000 km).
W regionie Samary obowiązywał alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza. Ostatecznie komunikat odwołano.
Źródła: TSN, Interfax Rosja