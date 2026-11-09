Druga największa rafineria w Rosji trafiona. "Seria wybuchów i pożar"

W skrócie W nocy 9 listopada ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w miejscowości Kiriszy pod Petersburgiem w obwodzie leningradzkim, co doprowadziło do serii eksplozji i pożaru.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował o zestrzeleniu 113 dronów oraz ewakuacji rodziny z mieszkania uszkodzonego przez odłamki.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w ciągu minionej nocy siły obrony powietrznej zneutralizowały łącznie 430 bezzałogowych statków powietrznych.

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Jak donoszą ukraińskie media, rafineria Kinief w rosyjskim obwodzie leningradzkim została ostrzelana w nocy 9 listopada. W skutek ostrzału doszło do serii wybuchów oraz dużego pożaru.

Do ataku doszło w mieście Kiriszy, które położone jest około 90 kilometrów na południowy wschód od Petersburga.

Mieszkańcy miasta w rozmowie z Ukriform poinformowali o pracy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej oraz serii eksplozji i pożarze na terenie rafinerii.

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Zaatakowana rafineria należy do firmy Surgutnieftiegaz. Jest to druga co do wielkości rafineria ropy naftowej w Rosji i jedyna tego typu w północno-zachodniej części kraju.

Dostarcza paliwa przede wszystkim dla regionu i miasta Petersburg oraz paliwa lotnicze dla lotniska Pułkowo. W ciągu roku rafineria produkuje około 20 milionów ton ropy.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował na Telegramie, że w nocy zestrzelono 113 ukraińskich dronów.

"Zarejestrowano także odłamki uderzające w jedno z mieszkań w mieście Kiriszy. Z mieszkania ewakuowano rodzinę. Ewakuacja była konieczna. Trwają prace" - przekazał Drozdenko cytowany przez portal Ukriform.

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Surgutnaftogaz i związane z nim podmioty od 2025 roku znajdują się na liście sankncyjnej Stanów Zjednoczonych. Ponadto sankcje nałożyły także Unia Europejska oraz Wielka Brytania.

Rafineria w Kiriszy była wielokrotnie atakowana przez siły ukraińskie. Jak przypomina Ukriform po ataku 30 sierpnia tego roku produkcja ropy została całkowicie wstrzymana z powodu uszkodzenia dwoch głównych jednostek przetwórczych.

Łącznie w ciągu nocy zestrzelono 430 bezzałogowych statków powierrznych - poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

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Źródła: Ukriform, TSN



