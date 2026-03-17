W skrócie Siergiej Szojgu stwierdził, że rozwój ukraińskich dronów powoduje, iż nikt w Rosji nie może czuć się bezpiecznie.

Ukraińcy są w stanie atakować cele na Uralu, gdzie znajdują się strategiczne obiekty militarne i gospodarcze Rosji.

Od trzech nocy ukraińskie drony atakują Moskwę oraz cele takie jak rafineria Afipski i port Kaukaz w Kraju Krasnodarskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Tempo rozwoju ukraińskich dronów i metody ich wykorzystania są takie, że nikt w Rosji nie może czuć się bezpiecznie - stwierdził sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu w trakcie przemówienia na spotkaniu w Jekaterynburgu.

Wojna w Ukrainie. Szojgu ostrzega: Nikt w Rosji nie może czuć się bezpiecznie

Rosyjski polityk podkreślił, że Ukraińcy są w stanie uderzyć w cele zlokalizowane na Uralu, co do niedawna było zupełnie poza ich zasięgiem. - Dziś znajduje się on już w strefie bezpośredniego zagrożenia - powiedział.

Ural to obszar o szczególnym znaczeniu dla potencjału militarnego i gospodarczego Rosji.

- Skupiają się tu strategiczne przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, zakłady energetyczne i chemiczne oraz duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w fazie rozwoju - wszystko, co stanowi podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego i zdolności obronnych państwa - zauważył Szojgu.

Ukraina uderza w głębi Rosji. Celem dronów m.in. Moskwa

Na Uralu znajduje się także gęsta sieć infrastruktury transportowej, w tym, jak zauważył rosyjski polityk, główne linie i węzły kolejowe, a także ogólnopaństwowe autostrady.

- Ich unieszkodliwienie może nie tylko spowodować poważne szkody gospodarcze, ale także zdestabilizować funkcjonowanie dużych obszarów metropolitalnych i zakłócić łańcuchy dostaw, w tym te kluczowe dla wsparcia specjalnej operacji wojskowej - stwierdził.

Ukraińcy regularnie atakują z wykorzystaniem dronów cele wojskowe położone w głębi Rosji. Od trzech nocy trwają uderzenia na Moskwę, w ostatnich dniach ofiarą ukraińskich bezzałogowców padły także m.in. rafineria Afipski oraz port Kaukaz w Kraju Krasnodarskim.

Źródło: Ukraińska Prawda

