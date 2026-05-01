W skrócie Rosyjski port Tuapse nad Morzem Czarnym został zaatakowany przez ukraińskie drony po raz czwarty w ciągu dwóch tygodni, co spowodowało pożar terminala morskiego.

W wyniku ataku 20 kwietnia zniszczono 24 zbiorniki i uszkodzono cztery kolejne, a pożar trwał cztery dni oraz doszło do opadów deszczu zanieczyszczonego ropą.

Rafineria w Tuapse jest jedyną tego typu rosyjską rafinerią nad Morzem Czarnym, produkuje około 10-12 mln ton ropy rocznie i dostarcza paliwo dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

"W Tuapse, w wyniku ataku przeprowadzonego przez władze w Kijowie, na terenie terminalu morskiego wybuchł pożar, na miejscu pracują ekipy ratunkowe" - poinformowały na Telegramie władze wojskowe obwodu krasnodarskiego.

Tuapse. Rafineria ropy naftowej kilkukrotnie trafiona

Położone w Kraju Krasnodarskim port i rafineria ropy naftowej w Tuapse należą do państwowego koncernu Rosnieft. Jest to jedyna rosyjska rafineria nad Morzem Czarnym.

Poprzedni atak nastąpił 28 kwietnia, w wyniku czego wybuchł pożar, który, jak informowały lokalne władze, gaszony był później przez ponad 160 ratowników.

W ubiegłym tygodniu, 20 kwietnia, obiekt ten został zaatakowany przez ukraińskie drony, co spowodowało m.in. wyciek ropy, pożar, który trwał przez cztery dni oraz opady deszczu zanieczyszczonego ropą naftową. W poniedziałek ukraińska armia potwierdziła, że w wyniku tej operacji zniszczono 24 zbiorniki, a cztery kolejne zostały uszkodzone.

Wcześniejsze uderzenia Ukrainy na rafinerię w Tuapse, przeprowadzone 16 kwietnia, skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu, który większość swojej produkcji sprzedaje na eksport.

Potencjał przetwórczy rafinerii w Tuapse to około 10-12 mln ton ropy naftowej rocznie, co przekłada się na około 240 tys. baryłek dziennie.

Sam zakład należy do jednego z największych tego typu obiektów w Rosji i służy głównie do produkowania benzyny, oleju napędowego, nafty, mazutu oraz surowców dla przemysłu petrochemicznego. Rafineria w Tuapse jest kluczowym dostawcą paliw dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

