Drony uderzyły w ważną rosyjską rafinerię. Nieprzerwana seria ataków
Rosyjski port Tuapse nad Morzem Czarnym został zaatakowany przez ukraińskie drony po raz czwarty w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Doszło do pożaru terminala morskiego, ale nikt nie ucierpiał - poinformowali urzędnicy obwodu krasnodarskiego. Trafiony obiekt jest jedną z największych rafinerii ropy w Rosji.
W skrócie
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"W Tuapse, w wyniku ataku przeprowadzonego przez władze w Kijowie, na terenie terminalu morskiego wybuchł pożar, na miejscu pracują ekipy ratunkowe" - poinformowały na Telegramie władze wojskowe obwodu krasnodarskiego.
Tuapse. Rafineria ropy naftowej kilkukrotnie trafiona
Położone w Kraju Krasnodarskim port i rafineria ropy naftowej w Tuapse należą do państwowego koncernu Rosnieft. Jest to jedyna rosyjska rafineria nad Morzem Czarnym.
Poprzedni atak nastąpił 28 kwietnia, w wyniku czego wybuchł pożar, który, jak informowały lokalne władze, gaszony był później przez ponad 160 ratowników.
W ubiegłym tygodniu, 20 kwietnia, obiekt ten został zaatakowany przez ukraińskie drony, co spowodowało m.in. wyciek ropy, pożar, który trwał przez cztery dni oraz opady deszczu zanieczyszczonego ropą naftową. W poniedziałek ukraińska armia potwierdziła, że w wyniku tej operacji zniszczono 24 zbiorniki, a cztery kolejne zostały uszkodzone.
Wcześniejsze uderzenia Ukrainy na rafinerię w Tuapse, przeprowadzone 16 kwietnia, skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu, który większość swojej produkcji sprzedaje na eksport.
Ukraina uderza w kluczowe rosyjskie obiekty. Moskwie słabnie potencjał
Potencjał przetwórczy rafinerii w Tuapse to około 10-12 mln ton ropy naftowej rocznie, co przekłada się na około 240 tys. baryłek dziennie.
Sam zakład należy do jednego z największych tego typu obiektów w Rosji i służy głównie do produkowania benzyny, oleju napędowego, nafty, mazutu oraz surowców dla przemysłu petrochemicznego. Rafineria w Tuapse jest kluczowym dostawcą paliw dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.