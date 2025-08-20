W nocy z wtorku na środę Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną w dwóch regionach Ukrainy. Drony zostały posłane nad obwód sumski w północno wschodniej części kraju i w okolice Odessy na południu.

Ukraina Rosja. Atak na miasto Ochtyrka

Według danych opublikowanych nad ranem przez ukraińską policję, w wyniku ataku na Ochtyrkę rannych zostało 12 cywilów, w tym dwoje dzieci. Rosyjskie drony uderzyły m.in. w budynek wielorodzinny i 13 innych prywatnych domów.

"Drony szturmowe wroga zaatakowały sektor prywatny. W miejscach trafień dochodziło do pożarów. (...) Wszystkie służby ratownicze są zaangażowane w eliminowanie skutków, poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc" - przekazał szef wojskowej administracji obwodowej w Sumach Ołeh Hryhorow.

Graniczący z Federacją Rosyjską obwód sumski od początku inwazji regularnie staje się celem ataków.

Odessa. Drony zaatakowały miasto Izmaił

Lokalne władze poinformowały też o ataku na miasto Izmaił w obwodzie odeskim. Rosjanie wymierzyli w infrastrukturę cywilną drony kamikadze. "Uszkodzona została infrastruktura portowa, wybuchł pożar, jedna osoba została ranna" - podała "Ukraińska Prawda".

Wieczorem eksplozje miały być słyszane także w samej Odessie.

"Kyiv Independent" podkreśla, że Rosjanie dokonali kolejnego ataku na cele infrastruktury cywilnej, "pomimo trwających międzynarodowych wysiłków na rzecz pokoju - w tym potencjalnych rozmów dwustronnych między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Rosji Władimirem Putinem".

Rozmowy pokojowe. USA zabiegają o spotkanie Zełenski - Putin

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że po spotkaniu dwustronnym może odbyć się szczyt trójstronny, z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zaznaczyła, że omawiane są różne możliwe lokalizacje spotkania prezydenta Ukrainy z przywódcą Rosji. Dodała, że amerykańska administracja już pracuje nad tym, by do tego spotkania doszło.

Pytana o to, czy Putin zaproponował Moskwę jako miejsce spotkania z Zełenskim, odmówiła odpowiedzi. Nie potwierdziła też doniesień o tym, że jako jedno z miejsc trójstronnego spotkania rozważany jest Budapeszt. - Podamy szczegóły, gdy będzie to możliwe - zapowiedziała.

