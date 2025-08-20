Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Drony uderzyły w ukraińskie domy. Wielu rannych, w tym dzieci

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Co najmniej 12 osób, w tym dwoje dzieci zostało rannych po ataku rosyjskich dronów na miasto Ochtyrka w obwodzie sumskim. Lokalne władze donoszą też o uderzeniach w miasto Izmaił w obwodzie odeskim. Eksplozje było słychać także w samej Odessie.

Zmasowany atak Rosjan na cele ukraińskiej infrastruktury cywilnej
Zmasowany atak Rosjan na cele ukraińskiej infrastruktury cywilnej Ukraińska policjamateriały prasowe

W nocy z wtorku na środę Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną w dwóch regionach Ukrainy. Drony zostały posłane nad obwód sumski w północno wschodniej części kraju i w okolice Odessy na południu.

Ukraina Rosja. Atak na miasto Ochtyrka

Według danych opublikowanych nad ranem przez ukraińską policję, w wyniku ataku na Ochtyrkę rannych zostało 12 cywilów, w tym dwoje dzieci. Rosyjskie drony uderzyły m.in. w budynek wielorodzinny i 13 innych prywatnych domów.

"Drony szturmowe wroga zaatakowały sektor prywatny. W miejscach trafień dochodziło do pożarów. (...) Wszystkie służby ratownicze są zaangażowane w eliminowanie skutków, poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc" - przekazał szef wojskowej administracji obwodowej w Sumach Ołeh Hryhorow.

Zobacz również:

Rosyjski atak na Charków
Ukraina - Rosja

Nocny atak Rosjan na ukraińskie miasta. Są zabici cywile

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

    Graniczący z Federacją Rosyjską obwód sumski od początku inwazji regularnie staje się celem ataków.

    Odessa. Drony zaatakowały miasto Izmaił

    Lokalne władze poinformowały też o ataku na miasto Izmaił w obwodzie odeskim. Rosjanie wymierzyli w infrastrukturę cywilną drony kamikadze. "Uszkodzona została infrastruktura portowa, wybuchł pożar, jedna osoba została ranna" - podała "Ukraińska Prawda".

    Wieczorem eksplozje miały być słyszane także w samej Odessie. 

    "Kyiv Independent" podkreśla, że Rosjanie dokonali kolejnego ataku na cele infrastruktury cywilnej, "pomimo trwających międzynarodowych wysiłków na rzecz pokoju - w tym potencjalnych rozmów dwustronnych między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Rosji Władimirem Putinem".

    Rozmowy pokojowe. USA zabiegają o spotkanie Zełenski - Putin

    Sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff będą koordynować działania z Ukrainą i Rosją, by do spotkania Putina i Zełenskiego doszło jak najszybciej.

    Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że po spotkaniu dwustronnym może odbyć się szczyt trójstronny, z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

    Zobacz również:

    Sondaż. Czy Ukraina powinna oddać ziemię Rosji?
    Ukraina - Rosja

    Ukraina powinna oddać Rosji ziemię? Polacy odpowiedzieli w sondażu

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Zaznaczyła, że omawiane są różne możliwe lokalizacje spotkania prezydenta Ukrainy z przywódcą Rosji. Dodała, że amerykańska administracja już pracuje nad tym, by do tego spotkania doszło.

      Pytana o to, czy Putin zaproponował Moskwę jako miejsce spotkania z Zełenskim, odmówiła odpowiedzi. Nie potwierdziła też doniesień o tym, że jako jedno z miejsc trójstronnego spotkania rozważany jest Budapeszt. - Podamy szczegóły, gdy będzie to możliwe - zapowiedziała.

      Zobacz również:

      Ambasador Siergiej Andriejew został oficjalnie pożegnany przez nuncjusza apostolskiego w Polsce
      Polska

      Andriejew żegnany z honorami. Wysłannik papieża wręczył mu talerz

      Adrianna Rymaszewska
      Adrianna Rymaszewska
      Poseł PiS: Trump nie chce rozmawiać z Tuskiem i SikorskimPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze