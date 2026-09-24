Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Drony spadły na sąsiadów Ukrainy. "Rosyjska wojna zagraża całej Europie"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Drony naruszyły w czwartek przestrzeń powietrzną Rumunii i Mołdawii. Jeden z nich eksplodował na północy Mołdawii, inny rozbił się w północnej części rumuńskiego okręgu Botosani. "Wojna prowadzona przez Rosję zagraża całej Europie. Potępiamy tę wojnę i solidaryzujemy się z Ukrainą" - skomentowała mołdawska prezydent Maia Sandu.

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Wojskowa ciężarówka z karabinem maszynowym i żołnierzem, znak rumuńskich sił zbrojnych, błotnisty teren.
Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii i Rumuni, jeden z nich eksplodował (zdj. ilustracyjne)DANIEL MIHAILESCUAFP

W skrócie

  • Drony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii i Rumunii, jeden eksplodował na północy kraju, a inny rozbił się w północnej części rumuńskiego okręgu Botosani.
  • Mołdawska prezydent Maia Sandu oświadczyła, że wojna w Ukrainie stanowi zagrożenie dla całej Europy i wyraziła solidarność z Ukrainą.
  • Rumunia po odnalezieniu drona poinformowała, że nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych, a dron, który spadł na jej terytorium nie eksplodował.
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W czwartek w wyniku zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Mołdawii i Rumunii. Prezydent Maia Sandu poinformowała, że na północy Mołdawii doszło do eksplozji drona.

"Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę ponownie dotarł dziś rano do Mołdawii: cztery rosyjskie drony naruszyły naszą przestrzeń powietrzną, a co najmniej jeden eksplodował na północy kraju" - przekazała Sandu.

"Rosyjska wojna zagraża całej Europie. Potępiamy tę wojnę i solidaryzujemy się z Ukrainą" - zaznaczyła mołdawska prezydent.

Wojna na Ukrainie. Drony spadły w Mołdawii i Rumunii

Rumunia w odpowiedzi na sygnały system dozoru radiolokacyjnego poderwała myśliwce, a do obywateli w okręgach Botosani i Suczawa rozesłano alerty. Przestrzeń powietrzną Mołdawii monitorowały także hiszpańskie samoloty F-18.

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Po zakończeniu operowania lotnictwa wojskowego rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w północnej części kraju odnaleziono szczątki jednego drona.

"Obiekt powietrzny przemieszczał się w przestrzeni powietrznej kraju przez około cztery minuty, po czym rozbił się w pobliżu miejscowości Solca w okręgu Suczawa; nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych" - poinformował rumuński rząd.

Na miejsce odnalezienie drona udały się zespoły reagowania rumuńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. "W miejscu upadku nie doszło do pożaru" - zaznaczył resort obrony.

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