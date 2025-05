Przewoźnik kolejowy wyjaśniła, że w wyniku ataku poszkodowany został maszynista pociągu - odłamek drona zranił go w nogę. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwo podkreśliło, że rosyjski atak nie zatrzymał ruchu pociągów. "Pomimo niebezpieczeństwa związanego z operowaniem na terenach w pobliżu linii frontu, maszyniści odważnie kontynuują pracę, w kamizelkach kuloodpornych i hełmach, z zestawami medycznymi do udzielania pomocy. Co najważniejsze - podejmują ryzyko i odpowiedzialność, ponieważ niezwykle ważne jest, aby utrzymać ruch tam, gdzie jest jeszcze taka możliwość" - podsumował przewoźnik.

Analitycy zauważają, że orędzie Putina z 11 maja i niedawne wywiady z rzecznikiem Kremla Dmitrijem Pieskowem dla zachodnich mediów wpisują się w próbę wprowadzenia do zachodniej przestrzeni informacyjnej narracji Kremla. Ma to na celu przekonanie Zachodu, że Rosja jest zdolna do militarnego podboju całej Ukrainy oraz zastraszenia Ukrainy i Zachodu, aby zmusić je do zgody na żądania Rosji.