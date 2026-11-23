W skrócie Drony uderzyły w rafinerię w Nowoszachtyńsku oraz stację pomp ropy naftowej w Almietjewsku, wywołując pożary i kłęby dymu nad tymi obiektami.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego rafineria w Nowoszachtyńsku wspiera armię Kremla, dostarczając olej napędowy oraz paliwo lotnicze.

Stacja w Almietjewsku, która ucierpiała w ataku, jest kluczowym węzłem rurociągu "Przyjaźń", odpowiadającym za logistykę surowca z kilku regionów.

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O atakach początkowo informowała agencja Interfax, powołując się na lokalne władze. Z jej doniesień wynikało, że drony zaatakowały magazyny oraz rafinerię ropy naftowej w Rosji, otwiera się w nowym oknie. W wyniku uderzeń miało dojść do uszkodzenia kilku obiektów. Jak podał Reuters, na ten moment nie ma informacji na temat ofiar lub rannych.

Agencja Unian ustaliła, że drony uderzyły m.in. w rafinerię w Nowoszachtyńsku. Jak podkreśliła, zakład ma zdolności przerobowe sięgające 7,5 miliona ton ropy rocznie i wytwarza olej napędowy, paliwa morskie i opałowe, mazut oraz frakcje benzynowe.

"Obiekt ten jest kluczowym dostawcą produktów naftowych w południowej Rosji" - czytamy w publikacji agencji.

Rosja. Drony uderzyły w rafinerię w Nowoszachtyńsku. W sieci zdjęcia i nagrania

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy zakład w Nowoszachtyńsku jest bezpośrednio zaangażowany we wspieranie rosyjskich sił zbrojnych. Unian wyjaśniła, że dostarcza on armii Kremla, otwiera się w nowym oknie olej napędowy oraz paliwo lotnicze.

W sieci pojawiły się zdjęcia oraz nagrania, na których widać moment uderzenia oraz chmurę dymu nad zakładem. Niezależny białoruski serwis NEXTA zwrócił uwagę, że to 10. atak na ten obiekt. "To zagadka, jak to miejsce jeszcze stoi" - czytamy na X, otwiera się w nowym oknie.

"Pożar w jedynej działającej rafinerii ropy w rosyjskim obwodzie rostowskim widać z oddali. Atak na obiekt trwał co najmniej trzy godziny" - podała NEXTA.

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Płonie stacja pomp ropy naftowej w Almietjewsku. To kluczowy węzeł rurociągu "Przyjaźń"

W nocy doszło też do ataku na obiekt w Tatarstanie. Mowa o stacji pomp ropy naftowej w Almietjewsku. Mieszkańcy poinformowali w mediach społecznościowych o szalejącym tam pożarze. Unian zwróciła uwagę, że obiekt znajduje się około 1300 km od granicy z Ukrainą.

Stacja w Almietjewsku przyjmuje, magazynuje i tłoczy ropę naftową pochodzącą ze złóż w Tatarstanie, zachodniej Syberii, Udmurcji oraz Baszkirii.

Agencja zwróciła uwagę, że obiekt stanowi "kluczowy węzeł rurociągu 'Przyjaźń', odgrywając istotną rolę w zapewnieniu ciągłości przesyłu surowca - zarówno na potrzeby krajowego przerobu w Rosji, jak i w ramach tras eksportowych".

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"Ponieważ stacja łączy przepływy z różnych regionów wydobycia ropy, awarie w jej działaniu lub uszkodzenia bazy zbiornikowej wpłyną na cały łańcuch logistyczny i stworzą ryzyko dla przepustowości i manewrowania wolumenami ropy" - czytamy w publikacji agencji. Jak dodano, ostatnie uderzenie na ten obiekt miało miejsce w czwartek.

Źródła: Interfax, Unian, Reuters, NEXTA



