W skrócie Nocny atak dronów uderzył w Zakłady Kauczuku Syntetycznego w Jefriemowie, które mają strategiczne znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Milajew potwierdził użycie bezzałogowych statków powietrznych, informując o ataku na infrastrukturę przemysłową regionu.

Władze obwodu leningradzkiego przekazały, że w okolicach Petersburga doszło do masowego nalotu dronów i rzekomego zestrzelenia 44 wrogich maszyn.

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O ataku poinformował serwis TSN. Z jego relacji wynika, że w nocy doszło o uderzenia na Zakłady Kauczuku Syntetycznego w Jefriemowie w rosyjskim obwodzie tulskim. Produkty wytwarzane na terenie fabryki wykorzystywane są m.in. do wytwarzania komponentów i materiałów paliwa rakietowego na potrzeby rosyjskiej armii.

"Przedsiębiorstwo jest jednym z największych producentów kauczuku syntetycznego w Rosji i ma strategiczne znaczenie dla jej kompleksu wojskowo-przemysłowego" - podała na Telegramie Exilenova+.

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Rosja. Zmasowany atak, drony widziane w okolicach Petersburga

TSN ustalił, że w pobliżu zakładu zauważono duży pożar. Eksplozje odnotowano w pobliżu m.in. kluczowych hal zakładu - DK-5 i DK-7.

Jeden z wybuchów miał mieć też miejsce w okolicy elektrociepłowni, która produkuje energię elektryczną i ciepło dla miasta oraz zasila tamtejszą elektrownię. Obecnie trwa ustalanie skutków ataku i rozmiarów zniszczeń.

"Po nocnym ataku w Jefriemowie całe miasto straciło ogrzewanie. Ogromna eksplozja wstrząsnęła lokalną elektrociepłownią. Mieszkańcy mówią, że syrena alarmu powietrznego nawet nie zawyła" - podała NEXTA.

Atak potwierdził gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Milajew, który ujawnił, że do uderzenia wykorzystano bezzałogowy statek powietrzny. Polityk jednak nie wspomniał o eksplozjach w okolicy elektrociepłowni.

Do ataku doszło również w Petersburgu. Kanały monitoringu poinformowały, że miało tam miejsce "masowe uderzenie dronów". Na ten moment nie wiadomo jednak, co dokładnie było celem maszyn. Władze obwodu leningradzkiego poinformowały, że w regionie zestrzelono rzekomo 44 bezzałogowce.

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Wojna Ukraina - Rosja. Kijów atakuje rosyjskie rafinerie

Przypomnijmy, że w środę Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o ataku na dwie rafinerie rosyjskiego koncernu Rosnieft, otwiera się w nowym oknie w obwodzie samarskim oraz lotnisko Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim w europejskiej części Rosji.

W trakcie uderzeń trafiono w trzy rosyjskie myśliwce MiG-i 31 i dwa bombowce Su-34. "Wstępna ocena wskazuje, że wszystkie pięć samolotów pozostanie uziemionych przez jakiś czas" - podano w komunikacie wojska.

Ponadto siły ukraińskie zaatakowały stację radarową P-18 oraz sześć rosyjskich magazynów paliwa, amunicji i logistyki w okupowanych obwodach ługańskim i donieckim

Dodajmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił 15 listopada, że ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu doprowadziły do tej pory do unieruchomienia ponad 55 proc. mocy przerobowych rosyjskich rafinerii ropy naftowej.

- To całkowicie uzasadniona odpowiedź, gdy Rosja odmawia deeskalacji i atakuje naszą infrastrukturę energetyczną - powiedział.

Źródła: TSN, Ukraińska Prawda, Exilenova+, NEXTA



