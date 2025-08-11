Dwie osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala w wyniku ataku dronów, do którego doszło przed północą w niedzielę - podał gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew. Obwód tulski graniczy od północy z obwodem moskiewskim.

Atakowane miały być również inne obwody Rosji. Bezzałogowce kierowały się m.in. na stolicę - Moskwę.

Rosja: Zmasowany atak dronów. Władze mówią o ofiarach

Gleb Nikitin, gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego, który także leży w pobliżu obwodu moskiewskiego, oświadczył z kolei, że w wyniku ataku na "strefę przemysłową" w Arzamas zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Według doniesień ucierpieć miała jedna z fabryk w mieście. Świadkowie donosili wcześniej o eksplozjach, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania z momentu ataku. Wybuchy odnotowano także w mieście Dzierżyńsk, również w obwodzie niżnonowogrodzkim.

Według rosyjskiego ministerstwa obrony w niedzielę późnym wieczorem systemy obrony powietrznej zestrzeliły w ciągu trzech godzin 27 ukraińskich dronów, w tym 11 w obwodzie tulskim, jeden w obwodzie moskiewskim, a pozostałe w obwodach na południu i zachodzie kraju.

Potem resort podał, że w ciągu całej nocy obrona powietrzna zniszczyła łącznie 59 ukraińskich dronów, w tym 12 nad obwodem tulskim i dwa nad obwodem moskiewskim. Agencja Reutera zaznacza, że Rosja informuje jedynie o liczbie zestrzelonych dronów, a nie o liczbie bezzałogowców wystrzelonych przez Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Zaporoże. Akcja ratunkowa w mieście

Tymczasem w Ukrainie w nocy zakończyła się akcja ratunkowa po niedzielnym ataku lotniczym na Zaporoże.

"W wyniku zdarzenia rannych zostało 20 osób, z których jedną ratownicy wydobyli spod gruzów zniszczonych budynków" - poinformowały służby.

Miejscowe władze podały, że wieczorem Rosja ostrzelała dworzec autobusowy i klinikę Zaporoskiego Uniwersytetu Medycznego, a uszkodzonych zostało też siedem budynków mieszkalnych.

Szef wojskowej administracji regionu Iwan Fiodorow oznajmił, że rosyjska armia podczas ataku użyła kierowanych bomb lotniczych.

