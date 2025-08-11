Drony kierowały się na Moskwę. Niespokojna noc w Rosji, są ofiary
Trzy osoby zginęły w wyniku nocnego zmasowanego nalotu dronów na Rosję - twierdzą lokalne władze i ministerstwo obrony. Bezzałogowce zaatakowały w kilku regionach, w tym w Moskwie. W obwodzie niżnonowogrodzkim zniszczona została fabryka, zginęła jedna osoba, a dwie pozostałe ofiary odnotowano w obwodzie tulskim. Tymczasem w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie rannych zostało 20 osób.
Dwie osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala w wyniku ataku dronów, do którego doszło przed północą w niedzielę - podał gubernator obwodu tulskiego Dmitrij Miljajew. Obwód tulski graniczy od północy z obwodem moskiewskim.
Atakowane miały być również inne obwody Rosji. Bezzałogowce kierowały się m.in. na stolicę - Moskwę.
Rosja: Zmasowany atak dronów. Władze mówią o ofiarach
Gleb Nikitin, gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego, który także leży w pobliżu obwodu moskiewskiego, oświadczył z kolei, że w wyniku ataku na "strefę przemysłową" w Arzamas zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
Według doniesień ucierpieć miała jedna z fabryk w mieście. Świadkowie donosili wcześniej o eksplozjach, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania z momentu ataku. Wybuchy odnotowano także w mieście Dzierżyńsk, również w obwodzie niżnonowogrodzkim.
Według rosyjskiego ministerstwa obrony w niedzielę późnym wieczorem systemy obrony powietrznej zestrzeliły w ciągu trzech godzin 27 ukraińskich dronów, w tym 11 w obwodzie tulskim, jeden w obwodzie moskiewskim, a pozostałe w obwodach na południu i zachodzie kraju.
Potem resort podał, że w ciągu całej nocy obrona powietrzna zniszczyła łącznie 59 ukraińskich dronów, w tym 12 nad obwodem tulskim i dwa nad obwodem moskiewskim. Agencja Reutera zaznacza, że Rosja informuje jedynie o liczbie zestrzelonych dronów, a nie o liczbie bezzałogowców wystrzelonych przez Ukrainę.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Zaporoże. Akcja ratunkowa w mieście
Tymczasem w Ukrainie w nocy zakończyła się akcja ratunkowa po niedzielnym ataku lotniczym na Zaporoże.
"W wyniku zdarzenia rannych zostało 20 osób, z których jedną ratownicy wydobyli spod gruzów zniszczonych budynków" - poinformowały służby.
Miejscowe władze podały, że wieczorem Rosja ostrzelała dworzec autobusowy i klinikę Zaporoskiego Uniwersytetu Medycznego, a uszkodzonych zostało też siedem budynków mieszkalnych.
Szef wojskowej administracji regionu Iwan Fiodorow oznajmił, że rosyjska armia podczas ataku użyła kierowanych bomb lotniczych.
Zobacz również:
- Nowoczesny rosyjski holownik na dnie morza. Tonął przez całą noc
- Rosyjski minister przy granicy z Polską. "Wydał szereg instrukcji"
- "Dobry tydzień dla Putina". Rosyjski prezydent skutecznie rozgrywa Trumpa?
- Białoruś gotowa jak nigdy. "Nastawienie może się gwałtownie zmienić"
- Putin miał obiecać, że zakończy wojnę. Wysłannikowi Trumpa podał warunek