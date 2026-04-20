"Dron wbił się w ścianę". Rosyjski atak na dom "Flasha"
Serhij Beskrestnow, znany pod pseudonimem "Flash", poinformował o próbie zamachu na jego życie. Doradca ministra obrony Ukrainy przekazał, że w nocy rosyjski sterowany dron typu Shahed uderzył w ścianę jego domu.
W skrócie
- Serhij Beskrestnow poinformował o próbie zamachu na swoje życie, kiedy sterowany dron Shahed uderzył w ścianę jego domu.
- Podczas nocnego ataku na obwód kijowski pod ostrzałem znalazła się zabudowa mieszkalna, a jeden z domów stanął w ogniu.
- W lutym w ramach operacji 'Enigma 2.0' rozbito rosyjską grupę agenturalno-bojową, której członkowie mieli przygotowywać zamachy na przedstawicieli ukraińskiego sektora bezpieczeństwa.
"Dziś w nocy Rosjanie próbowali mnie zabić. Sterowany odrzutowy Shahed wbił się w ścianę mojego domu. Domu już nie mam" - napisał Beskrestnow w mediach społecznościowych.
Ekspert zajmujący się tematyką bezzałogowców oraz walki radioelektronicznej dodał, iż podczas ataku odniósł obrażenia. Nie podał szczegółów dotyczących swojego stanu zdrowia.
Wojna na Ukrainie. Nocny atak pod Kijowem. W tle rosyjska siatka dywersyjna
Do zdarzenia doszło podczas nocnego ataku rosyjskich sił na obwód kijowski. Według ukraińskich władz w rejonie browarskim pod ostrzałem znalazła się zabudowa mieszkalna. Jeden z domów stanął w ogniu, a poszkodowana została jedna osoba.
To kolejny sygnał o możliwych działaniach wymierzonych w osoby związane z ukraińskim sektorem bezpieczeństwa. W lutym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Policja Narodowa oraz służby Mołdawii przeprowadziły operację "Enigma 2.0". W jej ramach rozbito rosyjską grupę agenturalno-bojową.
Według śledczych jej członkowie mieli przygotowywać zamachy na dziennikarzy, działaczy społecznych oraz wojskowych. Wśród potencjalnych celów wymieniano m.in. przedstawicieli ukraińskiego wywiadu wojskowego oraz żołnierzy Legionu Cudzoziemskiego. Zatrzymano wówczas 10 osób, a podczas przeszukań zabezpieczono broń, granaty i materiały dowodowe.
Źródło: tsn.ua